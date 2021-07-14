ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

MÜNASEBETİYLE YAYIMLADIĞI MESAJI



15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

15 Temmuz, milli iradenin, milli birlik ve beraberliğimizin kuruluş ruhuyla yeniden inşa edildiği, tarihe altın harflerle yazılmış kutlu bir zaferdir.

Bugünde bir taraftan milletimizin kazandığı muhteşem zaferin mutluluğunu, bir yandan da hain darbe girişimi esnasında vatanımız uğruna verdiğimiz şehitlerimizin hüznünü birlikte yaşıyoruz.

251 şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, Gazilerimize sağlıklı, güzel bir hayat diliyor, minnettarlığımızı ifade ediyorum.

Yine o gece hain FETÖ darbecilerine direnmek için meydanlara çıkan, kahramanca tankların önüne yatan, helikopterlerden atılan mermilere aldırış etmeyen, yurdun dört bir köşesinde kahramanca mücadelelerini sürdüren milletimize şükranlarımı arz ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimiz, vatan, millet, istiklal ve istikbal tehlikeye düştüğünde birlik ve beraberliği sağlayarak nasıl tek bir yürek olunabileceğini, devlet-millet bütünleşmesiyle tarihe altın harflerle nakşedilecek bir zafere imza atıldığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla tek vücut olan kahraman milletimiz 15 Temmuz’da ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için gerektiğinde yenilmez birer kahramana dönüşebileceğini ispatlamıştır.

Bu millet FETÖ aracılığıyla bu ülkenin hizaya sokulmasına izin vermemiştir.

15 Temmuz bize bir kez daha gösterdi ki, bu millet asil, cesur ve kahraman bir millettir. Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça Türkiye'yi yolundan alıkoyabilecek hiçbir kuvvet yoktur.

15 Temmuz'dan sonra artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeyecektir.

15 Temmuz’un 5. yıldönümünü idrak ettiğimiz bugünde, şehit ve gazilerimizin, kahraman milletimizin, FETÖ’cü darbeci teröristlere, vesayet odaklarına karşı verdiği destansı mücadeleyi asla unutmayacağız, unutturmayacağız.

Büyük Türk Milleti; nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, 15 Temmuz’da olduğu gibi, daima ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahip olarak hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Demokrasi Destanını yazan bütün kahramanlarımızı gönülden yâd ediyor, şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimize bir kez daha yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazilik şerefine erişen kahramanlarımıza şükran ve minnetlerimi sunuyorum.