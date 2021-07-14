ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI

15 Temmuz 2016’da, Fetullahçı Terör Örgütü Mensupları demokrasimize ve milli birlik ve beraberliğimize kast ederek milli iradeye karşı hain bir darbe girişiminde bulunmuşlardır.Şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızan asker görünümlü hainler, kendilerine verilen silah araç ve gereçleri; Türk Milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve milli iradeye karşı acımasızca kullanmışlardır.Hain darbe girişiminin başladığı andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde, vatanını seven ve uğrunda canını seve seve hiçe sayan halkımız ile birlikte ülkesine sadık kahraman güvenlik güçleri tarafından canları pahasına da olsa darbe girişimi bertaraf edilmiştir.Tarihinden ve asil kanından aldığı güçle, Kurtuluş Savaşı ruhu ile mücadele gösteren Türk halkı; tanklara, silahlara ve baskılara boyun eğmeyerek, Türk Bayrağını yere düşürmeden FETÖ mensuplarının hain emellerine ulaşmalarına müsaade etmemiş ve şanlı bir destan yazmıştır.Tarihi ve kutsal bu mücadele sonunda 251 kahraman vatan sevdalımız şehit düşmüş, 2 binden fazla vatandaşımız yaralanarak gazi olmuş, Türkiye’yi geçilmez kılmışlardır.Kutsal vatan topraklarına göz diken ve hain emeller besleyen içimize sızmış bu teröristlere karşı mücadelemiz, başta Cumhurbaşkanımız liderliğinde olmak üzere tüm hızıyla devam etmektedir. Yurt içinde ve yurtdışında bulunan FETÖ mensuplarına ve bağlantıları tespit edilenlere karşı operasyonlar düzenlenmiştir. Türk Milletinin birliğine ve dirliğine, toprak bütünlüğüne göz diken bu hainler amaçlarına hiçbir şekilde ulaşamayacaklardır. Türkiye’nin geçilmez olduğunu tarihte nasıl gösterdik ise bundan sonrada birlik ve beraberliğimizi bozmadan milli irademize ve demokrasimize sahip çıkarak Türk Milletinin yıkılmaz olduğunu bütün şer güçlere göstereceğiz.15 Temmuz gecesi, aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin beşinci yıl dönümü sebebiyle bu devletin bekası için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.