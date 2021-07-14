Rektör Çarıkçı’nın “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” Mesajı

Demokrasi tarihimize altın harflerle kazıdığımız, birliğin gücü ve destansı mücadelenin sembolü olan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nün beşinci yıl dönümünü anmanın onurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle, Türk demokrasisine, millet iradesine, özgürlüğüne, birlik ve beraberliğimize kasteden hainleri ve onların işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyoruz.

Milletimiz geleneğindeki bölünmezlik ruhu, vatan aşkı, bağımsız ve hür topraklar için gösterdiği eşsiz kahramanlıklarla ünlüdür. İşte bu derin şuurun bir tezahürü olarak, 15 Temmuz 2016 gecesi de ülkenin bölünmez bütünlüğü ve istikbali için Milletimize ilham veren İstiklal Marşımızın “siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın” dizelerinin izinde sokaklara dökülmüş, göğsünü hain darbecilere siper etmiş ve ‘tanklardan büyük yüreğim var’ diyerek gelecek kuşaklara eşsiz bir örnek bırakmıştır. Bize düşen görev de aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi asla unutmamak ve unutturmamaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün beşinci yıldönümünde bağımsızlığımız ve demokrasimiz uğruna mücadele veren 15 Temmuz şehitlerimize ve tarih boyunca aynı ortak mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, en derin saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

