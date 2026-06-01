Isparta Tarihini Dünyaya Açacak Hamle

Isparta Valisi Abdullah Erin, kentin sahip olduğu antik kentlerin ve tarihi mirasın turizme kazandırılması için yürütülen çalışmalarda yeni dönemin başladığını açıkladı. Adada Antik Kenti başta olmak üzere birçok tarihi alanda restorasyon ve ziyaretçi projelerinin hızlandırılacağını belirten Erin, "Bu değerlerimizin Sagalassos'tan geri kalan hiçbir yanı yok" dedi.

Isparta'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın turizmle buluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar hız kazanıyor. Kent genelinde bulunan antik kentler, tarihi yapılar ve arkeolojik alanların ziyaretçilere açılması için yeni projeler hazırlanırken, Isparta Valisi Abdullah Erin bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmaların yanı sıra İl Özel İdaresi'nin de tarihi alanlara yönelik desteklerini artırdığını belirten Vali Erin, Isparta'nın turizmde hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

"Isparta Büyük Bir Potansiyele Sahip"

Isparta'nın yalnızca doğal güzellikleriyle değil, binlerce yıllık tarihi mirasıyla da önemli bir destinasyon olduğunu vurgulayan Vali Erin, özellikle Antalya'ya yakın konumun büyük avantaj sunduğunu ifade etti.

Erin, yaz aylarında milyonlarca turist ağırlayan Antalya'nın yanı başında bulunan Isparta'nın, doğa ve kültür turizmini bir araya getirebilecek önemli bir merkez olabileceğine dikkat çekti.

Antik Kentler İçin Yeni Dönem

Yalvaç'taki Pisidia Antiokheia, Sütçüler'deki Adada Antik Kenti ve Atabey'deki Sidera başta olmak üzere birçok tarihi alanın kapsamlı şekilde ele alındığını belirten Erin, bu bölgelerin uluslararası turizm rotalarına dahil edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Vali Erin, tarihi alanların hak ettiği ilgiyi görmesi gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Yalvaç'taki Pisidia Antiokheia'nın, Sütçüler'deki Adada'nın ve Atabey'deki Sidera'nın Sagalassos'tan aşağı kalır bir yanı yok. Önemli olan bu alanları ayağa kaldırmak, tanıtmak ve ziyaretçilere sunabilmek."

Adada Antik Kenti İçin Müjde

Vali Erin'in üzerinde özellikle durduğu projelerden biri de Sütçüler ilçesinde bulunan Adada Antik Kenti oldu.

Bölgedeki tarihi tiyatro ve çevresindeki yapıların yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların hızlandırılacağını belirten Erin, alandaki taşların numaralandırılmış halde korunduğunu ve restorasyon sürecinin planlandığını söyledi.

Tarihi tiyatro ve çevresindeki alanların düzenlenmesiyle birlikte bölgenin ziyaretçilere açılması hedefleniyor.

Özel İdare Desteği Artıyor

Kazı ve restorasyon çalışmalarının yalnızca merkezi bütçelerle yürütülmesinin süreci uzattığını ifade eden Erin, İl Özel İdaresi'nin imkanlarının da devreye alınacağını açıkladı.

Bu kapsamda arkeolojik alanlarda iş gücü desteği sağlanabileceğini belirten Erin, çalışmaların hızlandırılması için yeni kaynakların oluşturulacağını kaydetti.

Hedef: Dünya Turizm Pazarına Açılmak

Isparta'nın tarihi zenginliklerinin yalnızca yerel ölçekte değil, uluslararası platformlarda da tanıtılması gerektiğini vurgulayan Vali Erin, oluşturulacak kültür rotalarıyla özellikle Antalya'ya gelen yabancı turistlerin Isparta'ya yönlendirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Kentteki antik kentlerin, tarihi yapıların ve kültürel mirasın bir bütün halinde değerlendirilmesiyle Isparta'nın turizm gelirlerinde önemli artış sağlanması bekleniyor.

Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Isparta'nın yalnızca gül ve lavanta şehri değil, aynı zamanda önemli bir kültür ve arkeoloji destinasyonu olarak da öne çıkması hedefleniyor.

 

ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta'da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
