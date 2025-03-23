Ramazan Bayramı’nda Tatlı Şöleni: Ezgi Patisserie’den!

Isparta’nın en çok sevilen tatlı adreslerinden Ezgi Patisserie, Ramazan Bayramı’na özel enfes tatlılarıyla sofralara tat katmaya hazırlanıyor. Kaliteli malzemelerle ustalıkla hazırlanan tatlılarıyla bilinen Ezgi Patisserie, bayrama özel siparişler almaya başladı.

Baklava, sarıburma, tulumba, kadayıf ve daha birçok geleneksel lezzet, bayram boyunca taze ve özenle hazırlanarak müşterilere sunulacak. Tatlı severler, Ezgi Patisserie’nin el yapımı lezzetleriyle bayramlarını daha da keyifli hale getirebilirler.

Sipariş vermek isteyenler, telefon veya WhatsApp üzerinden kolayca ulaşabilir ya da Cumhuriyet Caddesi’ndeki mağazayı ziyaret ederek birbirinden lezzetli tatlıları yerinde deneyimleyebilir.

Telefon: 0 246 232 59 01

WhatsApp: 0542 685 27 72

Adres: Cumhuriyet Caddesi No: 26, Isparta

Bu bayram, Ezgi Patisserie’nin eşsiz tatlılarıyla sevdiklerinize tatlı bir sürpriz yapın!