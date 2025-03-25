Sosyete Çoban: Isparta’da Kurbanlık Satışları Başladı!

Isparta’da Kurbanlık Satışları Başladı!

Kurban Bayramı yaklaşırken, Isparta’da vatandaşların güvenle kurban ibadetini yerine getirebileceği adreslerden biri Sosyete Çoban oldu. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışlarının başladığı işletme, bu yıl da kesim, işleme ve dağıtım hizmetlerini ücretsiz sunarak dikkat çekiyor. Yetkililer, vatandaşların diledikleri hayvanı seçerek ya da telefonla vekalet vererek kurban ibadetlerini zahmetsiz bir şekilde yerine getirebileceklerini belirtti.

Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu!

Küçükbaş kurbanlık fiyatları 10.000 TL ile 30.000 TL arasında değişirken, alıcılar hayvanlarını yerinde görerek ya da vekalet vererek satın alabiliyor. Bu yıl kurbanlıkların sağlık kontrollerinin titizlikle yapıldığını belirten yetkililer, vatandaşların gönül rahatlığıyla kurban ibadetlerini gerçekleştirebileceğini söyledi.

Yakören Köyü’nde Büyük Hareketlilik!

Isparta’nın Yakören Köyü’nde kurbanlık satışları hız kazandı. Bölgedeki yetiştiriciler, sağlıklı ve hijyenik koşullarda yetiştirilen kurbanlıkları vatandaşlarla buluşturuyor. Sosyete Çoban, müşterilerine %100 memnuniyet garantisi sunarak güvenli ve kaliteli bir alışveriş deneyimi sağlıyor.

Telefonla Vekalet ve Kesim Kolaylığı!

Bayram öncesinde yoğunluk yaşamak istemeyenler için telefonla vekalet ve kesim hizmeti büyük kolaylık sağlıyor. Yetkililer, kurbanlık almak isteyenlerin geç kalmadan siparişlerini oluşturması gerektiğini belirtti.

Adres: Yakören Köyü, Isparta

İletişim: 0546 804 32 32



