Isparta Emniyeti Suçlulara Göz Açtırmıyor: 6 Şahıs Tutuklandı

Isparta'da meydana gelen farklı suç olayları, Emniyet güçlerinin hızlı ve etkin çalışmalarıyla aydınlatıldı.

13 Ocak 2025 günü saat 04.15’te Pirimehmet Mahallesi’nde yaşanan Hırsızlık, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Tehdit ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarına karıştıkları belirlenen M.D., A.Y.A.T. ve C.T. isimli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Bir diğer olayda, 14 Ocak 2025 günü saat 13.30’da Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen Kasten Yaralama olayına karıştıkları tespit edilen A.A. ve İ.Y. isimli şüpheliler, yine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı.

Her iki olayda da yakalanan toplam 6 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelede kararlılığını sürdürerek vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya devam ediyor.