Isparta'da “Atla Gel” Sözünün Hakkını Verdiler

G.Tarihi: 02.06.2026 17:38
Isparta'da sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntüler kısa sürede dikkat çekti. Şehir merkezindeki işlek bir cadde üzerinde atıyla gezen 2 atlı vatandaş, çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu.

Akşam saatlerinde kaydedilen görüntülerde, iki kişinin at üzerinde cadde boyunca ilerlediği görülüyor. Kafeler, restoranlar ve çeşitli işletmelerin bulunduğu bölgede yaşanan ilginç anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Özellikle araç trafiğinin ve yaya hareketliliğinin yoğun olduğu noktada atıyla ilerleyen sürücü, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti. Görüntülerde bazı vatandaşların atlı sürücüyü izlediği ve cep telefonlarıyla kayıt aldığı da dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan videoya çok sayıda yorum gelirken, paylaşımın üzerine "Isparta'da 'Atla Gel' Sözünün Hakkını Verdiler" notu düşüldü. Kısa sürede yayılan görüntüler, izleyenlerin yüzünü güldüren anlar arasında yer aldı.

Şehir merkezinde karşılaşılan sıra dışı görüntü, sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle paylaşılmaya devam ediyor.

 



