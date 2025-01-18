Kirazlıdere’de Yayınlar Yine Durdu: Belediye’nin İhmalkarlığı Sektörü Perişan Etti

Isparta’nın Kirazlıdere mevkiinde bir kez daha tüm karasal radyo ve TV yayınları kesintiye uğradı. Bu kez, kesintinin sebebi Belediye ekiplerinin jeneratör yakıtını zamanında tedarik etmemesi oldu. Jeneratörlerin mazotunun bitmesiyle enerji kesildi ve bölgedeki radyo ve televizyon vericileri tamamen devre dışı kaldı.

Olayın ardından açıklama yapan Kirazlıdere Verici İstasyonu sorumlusu Süleyman Ergün, "Belediye’nin sorumluluğu altında olan jeneratörlere yakıt takviyesi yapılmadı. Jeneratör mazotu bitince, bölgedeki tüm vericiler enerjisiz kaldı. " ifadelerini kullandı.

Yayıncılar ve Halk Mağdur: "Belediye İşini Yapmıyor"

Bu ihmalkarlık, radyo ve televizyon yayıncılarını isyan ettirdi. Yayıncılar, “Bölgede enerji hattı altyapısı zaten sık sık sorun çıkarıyor. Şimdi de jeneratörlere yakıt eklenmemesi gibi akıl almaz bir sorunla karşı karşıyayız. Belediyenin bu denli basit bir sorumluluğu bile yerine getirememesi kabul edilemez. Yayın akışlarımız durdu, reklam anlaşmalarımız iptal oldu ve gelir kaybı yaşadık. Daha ne kadar bu ihmalkarlığa göz yummamız bekleniyor?” diyerek sert tepki gösterdi.

"Belediye’nin Plansızlığı Sektörü Çökertiyor"

Bu olay, Isparta Belediyesi’nin altyapı ve enerji yönetimindeki yetersizliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Yayıncılar, sadece kendi sektörlerinin değil, halkın da mağdur olduğunu belirtti. Kesintiler nedeniyle haber ve eğlence yayınlarının kesildiğini, acil durum uyarılarının bile ulaştırılamadığını vurguladılar.

"Böylesine kritik bir altyapının sorumluluğunu üstlenemeyen bir belediye ile karşı karşıyayız. Plansızlık ve ilgisizlik nedeniyle sadece biz yayıncılar değil, aynı zamanda dinleyiciler ve izleyiciler de mağdur oluyor. Belediyenin görevi sorun yaratmak değil, çözüm üretmek olmalı," diyen bir radyo işletmecisi, yaşanan olayın sektöre verdiği zararın altını çizdi.

"Sorumluluk Kabul Edilmiyor, Sorunlar Büyüyor"

Belediye yönetimi ise olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bu durum, halk arasında büyük tepki topladı. Sosyal medyada da olayla ilgili yoğun eleştiriler yapılırken, “Belediye, jeneratöre mazot koymayı bile unutuyorsa, başka hangi sorunları ihmal ediyor?” şeklindeki yorumlar dikkat çekti.

Kesintinin sektörde yol açtığı zarar ise büyük. Reklam gelirleriyle ayakta durmaya çalışan yerel radyo ve televizyonlar, yayın akışlarının kesilmesiyle maddi olarak büyük bir darbe aldı. Yayıncılar, sadece gelir kaybıyla değil, dinleyicilerinin güvenini de kaybetme riskiyle karşı karşıya.

"Bir Daha Tekrarlanmaması İçin Acil Önlem Alınmalı"

Yayıncılar ve sektör temsilcileri, benzer olayların yaşanmaması için Belediye’nin derhal önlem alması gerektiğini vurguladı. "Bu kadar kritik bir altyapıyı bu kadar özensiz bir şekilde yönetmek büyük bir sorumsuzluk örneğidir. Belediyeyi bu konuda daha ciddi ve profesyonel olmaya davet ediyoruz," diyen yayıncılar, bu ihmalkarlığın sektörü bitme noktasına getirebileceğini belirtti.

Kirazlıdere’de yaşanan bu ikinci büyük kesinti, Isparta Belediyesi’nin altyapı yönetimi ve hizmet kalitesini yeniden tartışmaya açtı. Halk ve yayıncılar, yetkililerden bir an önce özür ve çözüm bekliyor. Ancak, alınmayan önlemler ve devam eden ihmaller göz önünde bulundurulduğunda, benzer olayların yeniden yaşanması kaçınılmaz görünüyor.



