Isparta'da Hırsızlık Olayı Çözüldü: Baba-Oğul Tutuklandı

Isparta-Eğirdir Karayolu üzerinde bulunan bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayı, Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sayesinde kısa sürede çözüldü.

14 Ocak 2025 tarihinde R.Y. isimli vatandaş, bağ evine giren hırsızlar tarafından yaklaşık 200.000 TL değerinde tarım aletleri ve ev eşyalarının çalındığını bildirerek durumu yetkililere iletti. Harekete geçen Jandarmanın Dedektifleri olarak bilinen JASAT ekipleri, yaptıkları detaylı araştırmalar sonucunda şüphelilerin Isparta il merkezinde yaşayan H.Ç. ve E.Ç. isimli baba-oğul olduğunu tespit etti.

16 Ocak 2025 tarihinde, şüphelilerin Isparta Merkez ve Gelendost ilçelerindeki evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, çalınan tarım aletleri ve ev eşyalarının bir kısmı ele geçirilirken, kalan malzemelerin Gelendost ilçesinde satıldığı belirlendi. Hırsızlık malzemelerini satın alan kişi de yakalanarak, mağdur R.Y.’ye tüm çalınan eşyalar eksiksiz bir şekilde teslim edildi.

H.Ç. ve E.Ç., adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve Isparta E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.



