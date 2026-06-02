Okul Çevrelerinde Denetimler Sürüyor

Isparta'da öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetim ve kontrol faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında okul giriş ve çıkış saatlerinde çevredeki alanlarda kontroller gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek unsurların önüne geçilmesi amacıyla sürdürülen uygulamalarda, okul çevreleri ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bölgeler denetleniyor.

Ekipler ayrıca servis güzergâhları, yaya geçitleri ve okul çevresindeki iş yerlerinde de kontroller yaparak öğrencilerin güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çocukların ve gençlerin huzurlu bir eğitim hayatı sürdürebilmeleri için denetim faaliyetlerinin devam edeceği vurgulandı.

Öğrencilerin güvenliği için sahada görev yapan ekipler, okul çevrelerinde görünürlük sağlayarak hem önleyici hem de koruyucu güvenlik hizmetlerini sürdürüyor.



