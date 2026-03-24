KATAR'DA ASKERİ HELİKOPTER KAZASI: ISPARTA’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ!

Katar’da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan Türk subayının Ispartalı Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin olduğu açıklandı. Feci kazada toplam 6 kişi yaşamını yitirdi.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında, 21 Mart akşamı büyük bir facia yaşandı. Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri helikopter, teknik bir arıza nedeniyle denize düşerek kaza-kırıma uğradı.

MSB'den Acı Açıklama: 3 Türk Şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, arama-kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz ve naaşlara ulaşıldığı bildirildi. Kazada;

1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli (Binbaşı),

2 ASELSAN görevlisi Türk teknisyen,

4 Katar askeri personeli şehit oldu.

Isparta Yasta: Binbaşı Sinan Taştekin Şehit Oldu

Şehitler arasında yer alan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin’in Ispartalı olduğu haberi, memleketinde büyük bir üzüntüyle karşılandı. Yetkililer tarafından ailesine verilen şehadet haberi sonrası Isparta yasa boğuldu.

Kazanın Nedeni Teknik Arıza

İlk belirlemelere göre helikopterin teknik bir arıza nedeniyle denize düştüğü belirtilirken, kazanın kesin nedeninin Katar makamları tarafından yürütülen detaylı teknik incelemenin ardından netleşmesi bekleniyor.