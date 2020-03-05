TFF TAHKİM KURULU ISPARTA SPOR İÇİN SON KARARINI VERDİ

TFF KURUL KARARI....

DAHA ÖNCEKİ TFF CEZA KARARI...

Isparta 32 spor için yapılan itirazlar sonucu ceza hafifledi.Isparta 32 Spor Kulübü'nün AFDK'nın 03.03.2020 tarihli E.2019-2020/1232 K.2019-2020/1624 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;- Isparta 32 Spor Kulübü'nün müsabakada çıkan saha olayları nedeniyle FTD'nin 52. ve 35/3. maddeleri uyarınca 2 maç seyircisiz oynama ve 5.000,00 TL para cezasının; 1 maç seyircisiz oynama ve 2.500,00 TL para cezası şeklinde AFDK kararının düzeltilmesine oybirliği ile, Karar verilmiştir.TFF Tahkim KuruluIsparta 32 Spor Klb. hakkında; 23.02.2020 tarihinde oynanan Isparta 32 Spor - Denizli Sarayköy Spor Spor Toto BAL müsabakasında çirkin ve kötü tezahüratın ev sahibi olarak bu sezon ilk kez gerçekleşmesi nedeni ile ihtar cezası, ayrıca çıkan saha olayları nedeni ile 2 maç seyircisiz oynama ile 5000 TL Para cezası verilmesine, karar verildi.