TFF TAHKİM KURULU ISPARTA SPOR İÇİN SON KARARINI VERDİ
Isparta 32 spor için yapılan itirazlar sonucu ceza hafifledi.
TFF KURUL KARARI....
11. E.2020/96- K.2020/87
Isparta 32 Spor Kulübü'nün AFDK'nın 03.03.2020 tarihli E.2019-2020/1232 K.2019-2020/1624 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;
- Isparta 32 Spor Kulübü'nün müsabakada çıkan saha olayları nedeniyle FTD'nin 52. ve 35/3. maddeleri uyarınca 2 maç seyircisiz oynama ve 5.000,00 TL para cezasının; 1 maç seyircisiz oynama ve 2.500,00 TL para cezası şeklinde AFDK kararının düzeltilmesine oybirliği ile, Karar verilmiştir.
TFF Tahkim Kurulu
DAHA ÖNCEKİ TFF CEZA KARARI...
Isparta 32 Spor Klb. hakkında; 23.02.2020 tarihinde oynanan Isparta 32 Spor - Denizli Sarayköy Spor Spor Toto BAL müsabakasında çirkin ve kötü tezahüratın ev sahibi olarak bu sezon ilk kez gerçekleşmesi nedeni ile ihtar cezası, ayrıca çıkan saha olayları nedeni ile 2 maç seyircisiz oynama ile 5000 TL Para cezası verilmesine, karar verildi.