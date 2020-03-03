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Isparta 32 Spor Klb. hakkında; 23.02.2020 tarihinde oynanan Isparta 32 Spor - Denizli Sarayköy Spor Spor Toto BAL müsabakasında çirkin ve kötü tezahüratın ev sahibi olarak bu sezon ilk kez gerçekleşmesi nedeni ile ihtar cezası, ayrıca çıkan saha olayları nedeni ile 2 maç seyircisiz oynama ile 5000 TL Para cezası verilmesine, karar verildi.



BUNA GÖRE;



08/03. Isparta 32 Spor - Bucak Belediye Oğuzhanspor

22/03. Isparta 32 Spor - Manavgat Belediyespor



Maçları da seyircisiz oynanacak !