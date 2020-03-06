Isparta Belediyesi Başkanı Sükrü Başdeğirmen sosyal medya hesabından Kent Kart uygulamasının başladığını resmen duyurdu.'' Isparta Özel Halk Otobüsleri'nde Kent Kart Mobil Uygulaması hayata geçti. Hangi otobüsün nerede, kaç dakika sonra durakta olacağı gibi bilgilerin Android ve İOS tabanlı cep telefonlarından mobil uygulamayla takip edilebilecek. Yolcular kart bilgilerini, bakiye durumunu, anne-babalar, çocuklarının hangi otobüslere bindiğini de takip edebilecek. Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum.''