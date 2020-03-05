SAKARYA GEYVE BELEDİYE BAŞKANI MURAT KAYA;

‘BÖYLE BİR BELEDİYE BAŞKANINIZ OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLISINIZ’

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün bugün önemli misafirleri vardı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali OKTAR, Ayva ve çeşitli meyvesi ile tanınan Sakarya’nın Geyve İlçesi Belediye Başkanı Murat KAYA, beraberinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Murat MUTLU ve birim mühendisleri tam kadro halinde Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün bilgisine ve tecrübesine başvurmak için ve soğuk hava ile elma paketleme tesislerinde incelemelerde bulunmak üzere Eğirdir’e çıkartma yaptılar.İlk olarak misafirleri Eğirdir Belediyesi önünde karşılayan Belediye Başkanımız Veli GÖK daha sonra Serpil Köyünde bulunan Serpil Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait elma paketleme ve tasnifleme tesislerinde incelemelerde bulundular. Burada çalışır vaziyette bulunan elma tasnifleme işlemlerini yerinde gören Belediye Başkanı Murat KAYA ve beraberindeki heyet tesisler hakkında yetkililerden geniş ve detaylı bilgiler aldılar. Daha sonra Eğirdir Belediyesine ait Soğuk Hava ve Elma Paketleme tesislerinde incelemelerde bulunan heyete Belediyemiz Şirket Müdürü Ömer YILMAZ detaylı bilgiler vererek elmanın bahçeden, soğuk hava deposuna, seçiminden, paketlenip satışına kadar olan serüvenini ve teknik bilgileri paylaştı. Bir sonraki durakta ise Gök Başer Soğuk Hava Tesislerini gezen heyet daha sonra Akpınar Köyünde bulunan Kartal Seyir Terasında verilen yemeğin ardından Eğirdir’den ayrıldı. Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün misafirperverliğinden ve yardımlarından dolayı oldukça memnun kalan Belediye Başkanı Murat KAYA ve beraberindeki heyete Eğirdir Elması ikramında bulunuldu.Türkiye’de ilk ve tek Çöplükten Üretim Merkezini faaliyete geçirerek Geyve’de ‘hiç bir şey eskisi gibi olmayacak’ sloganıyla belediye kaynaklarını iyi kullanarak yerli ve milli bir marka oluşturarak Belediye çöplüğünü modern bir tesise ‘Geyve Yöresel Ürünler Merkezine’ dönüştüren ve 3. Dönem Belediye Başkanı seçilen Geyve Belediye Başkanı Murat KAYA; ‘Isparta ilimizin nadide ilçelerinden biri olan Eğirdir’imizin yeni seçilmiş kıymetli belediye başkanı Veli GÖK beyefendiye ziyarette bulunduk. Tarımla geçinen her iki ilçe adına istişarelerde bulunduk. Eğirdir’e yeni bir kanla hizmet etme sevdasında bulunan kıymetli başkanımıza başarılar dilerim. Gerçekten böyle bir Belediye Başkanınız olduğu için çok şanslısınız. Bugün ki ziyaretimizde yanımızda bizlere eşlik eden Sakarya Büyükşehir belediyemizin çok kıymetli genel sekreter yardımcısı Ali OKTAR başkanımıza ve fen işleri daire başkanımız Murat beye ve ekibine de ayrıca şükranlarımı sunarım. Geyve ilçemizde yapmayı planladığımız soğuk hava tasnif ve ürün satış merkezi ile alakalı projemizde değerlendirilmek üzere Veli GÖK başkanımızın bilgisine başvurduk. Tekrar başkanımıza çalışmalarında başarılar dileriz.’ Dedi.Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK ise Geyve Belediye Başkanı Murat KAYA ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.