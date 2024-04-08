Ödemeler Öne Çekildi! Milyonlarca Kişiye Bayram Öncesi Sevindiren Haber

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, bu ödemelerin öne çekildiğini ve toplamda 897,6 milyon TL tutarında desteğin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Ramazan Bayramı öncesinde Nisan ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinin öne çekilerek bugün hesaplara yatırıldığını belirten Bakan Göktaş, özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik bu desteklerin bayram dolayısıyla erken ödendiğini ifade etti.

Sosyal ve Ekonomik Destek programı kapsamında çocukların sosyal desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için önemli adımlar attıklarını vurgulayan Bakan Göktaş, aile merkezli sosyal hizmet modelleriyle çocukların aile ortamında büyüyerek toplumsal değerlere uygun bireyler olarak yetişmelerine öncelik verdiklerini belirtti.

Toplamda 897,6 milyon TL'lik desteğin hesaplara yatırıldığını açıklayan Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirdi.

Bu ödemelerin çocukların toplumsal değerlere uygun şekilde yetişmelerine katkı sağlaması ve ailelerin bu süreçte desteklenmesi amacıyla yapıldığını belirten Bakan Göktaş, bu desteğin önemini vurguladı.