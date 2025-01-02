2025'te Isparta'nın İlk Bebeği Dünyaya Geldi!

Isparta'da 2025 yılının ilk bebeği, Isparta Şehir Hastanesi'nde dünyaya gözlerini açtı. Yeni yılın ilk saatlerinde doğan bu sevinçli bebek, bir kız olarak normal doğumla hayata merhaba dedi. Ailesi, bu mutlu anı sevinçle kutlarken, Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serhat Küçükcoşkun ve sağlık yöneticileri de hastaneyi ziyaret ederek, ailenin mutluluğuna ortak oldular.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 2025'in ilk bebeğinin Isparta Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldiği ve ailesine büyük bir mutluluk yaşattığı belirtildi. Ayrıca, Dr. Küçükcoşkun, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Cenk Yıldız, Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ekrem Aytar ve doğumu gerçekleştiren Dr. Şerife Yavuz Tamalı ile ebe Leyla Kılınç, bu özel anı paylaştılar.

2025 yılı, Isparta'da sağlık açısından güzel bir başlangıç yaptı. Hem aileye hem de şehre hayırlı bir başlangıç olan bu yeni doğan bebek, sağlık camiası ve Isparta halkı için sevinç kaynağı oldu.



