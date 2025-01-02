Yeni Yıla Görev Başında Giren Personeli Belediye Başkan Yardımcıları Yalnız Bırakmadı

Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Uğur Büyükçulcu, Özler Erdoğan, Musa Macit ve Yasin Tekin, 2025 yılına girmeden önce, şehrin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kamu görevlilerini ziyaret etti. Yeni yılın ilk saatlerine kadar görev başında olan personelle bir araya gelen Başkan Yardımcıları, onların emeklerini takdir ederek, yeni yıl dileklerinde bulundular.

Belediye Başkan Yardımcıları, yılın son saatlerinde Isparta'nın çeşitli noktalarında bulunan güvenlik görevlilerini ziyaret etti. Kuleönü, Sav, Üniversite ve Binbirevler bölgelerinde bulunan polis ve jandarma noktalarını ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcıları, görevi başındaki güvenlik personeline kolaylıklar diledi ve yeni yıllarını kutladılar.

Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in rahatsızlığı nedeniyle ziyarete katılamadığını belirterek, Başkan’ın selamlarını iletti. Büyükçulcu, “Görevinizde kolaylıklar diliyoruz. Yeni yıl hepimize sağlık, huzur, mutluluk getirsin inşallah” dedi. Güvenlik personelleri ise teşekkürlerini sunarak, yeni yılın herkes için güzel geçmesi temennilerini ilettiler.

Bu anlamlı ziyaret, şehrin güvenliği için büyük bir özveriyle çalışan kamu personelinin takdir edilmesi açısından önemli bir adım oldu.