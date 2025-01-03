Ahmet’in Yeri IYAŞ Şubesi’yle Lezzetin Tek Adresi!

Isparta’nın sevilen lezzet noktası Ahmet’in Yeri, artık yalnızca Fatih Mahallesi’ndeki IYAŞ Şubesi ile hizmet veriyor. Özgün tatları ve kaliteli hizmet anlayışıyla şehrin en çok tercih edilen mekânlarından biri olmaya devam ediyor.

Nefis Menüsüyle Ahmet’in Yeri

Ahmet’in Yeri, usta şeflerin ellerinden çıkan birbirinden leziz yemekleriyle adından söz ettiriyor. Mangalda pişirilen enfes Adana ve Urfa kebaplar, özenle marine edilmiş tavuk şiş ve ızgara köfteler, damak çatlatan kuzu ve dana kokoreç gibi zengin bir menü sunuyor. Tüm yemekler günlük taze malzemelerle hazırlanıyor ve yanında bol çeşitli salata ve turşu seçenekleriyle servis ediliyor.

Çalışma Saatleri ve İletişim

Sabah saat 11:00’den gece 03:00’e kadar hizmet veren Ahmet’in Yeri IYAŞ Şubesi, lezzet tutkunlarını ağırlıyor. Gel-al ve paket servis imkânlarıyla müşterilerine kolaylık sağlıyor.

Sipariş ve İletişim:

0 246 228 06 00

Lezzet dolu anlar yaşamak için Ahmet’in Yeri IYAŞ Şubesi’ni ziyaret edin. Taptaze yemekler ve eşsiz tatlarla tanışmaya hazır olun!



























