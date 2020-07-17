GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Vestel, Türkiye’nin TL cinsinden ilk sürdürülebilir yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdi

Vestel Üst Yöneticisi Turan Erdoğan: - "İhraç kapsamında elde ettiğimiz kaynağı su kaynaklarının korunması, karbon azaltımı, enerji verimliliği ve atıkların azaltılması gibi alanlara katkı sağlayan ARGE çalışmalarımız ve çevre dostu teknoloji yatırımları

Vestel, Türkiye’nin TL cinsinden ilk sürdürülebilir yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdi
Ekonomi
31 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Vestel Şirketler Grubu, Zorlu Grubu’nun sürdürülebilirlik yaklaşımı Akıllı Hayat 2030 yolculuğunda önemli bir adım atarak, Türkiye’nin uluslararası bir derecelendirme kuruluşu tarafından sürdürülebilirlik onaylı TL cinsinden ilk yeşil tahvil ihracını Garanti BBVA aracılığı ile gerçekleştirdi.

Vestel’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından Vestel Şirketler Grubu, Türkiye’de gelirlerin tamamının doğa dostu yatırımlara harcanacak bu ihracı uluslararası derecelendirme alarak TL cinsinden gerçekleştiren ilk marka oldu.

Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği’nin (International Capital Market Association-ICMA) Yeşil Tahvil Prensipleri’ne uygunluk açısından yapılan değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan ihraç, 100,5 milyon TL tutarında, 1 yıl ve 2 yıl vadeli iki alternatifle yatırımcılara sunuldu.

Garanti BBVA aracılığıyla gerçekleştirilen yeşil tahvil ihracıyla Vestel, sürdürülebilir ürün kategorilerindeki satışları, Ar-Ge harcamalarını ve girişimcilik ile inovasyon çalışmalarını 2022 yılına kadar yüzde 50 oranında artırma hedefine katkı sağlamayı hedefliyor.


- "Yeşil Tahvil ile koyduğumuz 2022 hedeflerini de Akıllı Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde gerçekleştirdik"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, tüketicilerine daha iyi bir yaşam sunmak, gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya bırakmak amacıyla teknoloji ürettiklerini ifade etti.

Erdoğan, Zorlu Grubu’nun Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı rehber edindiği Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonunu, Vestel olarak benimsediklerini ve iş stratejilerinin merkezine koyduklarını belirterek, “Bu stratejiye paralel ortak tanımlı hedeflerle Vestel Şirketler Grubu olarak, geçmiş deneyimimiz ve sektörümüze özgü dinamikler çerçevesinde bu vizyonu hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirliğin en önemli kaldıracının aslında finansman olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple, yeşil tahvil gibi finansal araçların kullanılmasına öncü olmaktan gurur duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilirliği müşteriler, çalışanlar ve faaliyet gösterdikleri topluluklar dahil tüm paydaşlar için ortak değer yaratmalarını sağlayan bir iş modeli olarak tanımladıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

“Tüm yatırımlarımızı sürdürülebilirlik ekseninde gerçekleştiriyoruz. Yeşil Tahvil ile koyduğumuz 2022 hedeflerini de Akıllı Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde gerçekleştirdik. İhraç kapsamında elde ettiğimiz kaynağı su kaynaklarının korunması, karbon azaltımı, enerji verimliliği ve atıkların azaltılması gibi alanlara katkı sağlayan ARGE çalışmalarımız ve çevre dostu teknoloji yatırımlarımız için kullanacağız.”

Erdoğan, uluslararası bir derecelendirme kuruluşu tarafından onaylı TL cinsinden Yeşil Tahvil ihracı ile Türkiye’de bir ilke imza attıklarını kaydederek, “Mevcut durumda bu alanda uluslararası arenada en itibarlı bağımsız bir yatırım ve sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşlarından biri tarafından değerlendirilerek en yüksek puanı aldık ve ‘Yeşil Tahvil Prensipleri’ne uygunluğumuz onaylandı. Bu yaklaşımın sektörümüzde de ivme yaratmasını ve sürdürülebilirlik eksenindeki çalışmaların artmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.


- "Bu işlemde dijital ve mobil kanallarımızın da desteğiyle, geniş bir yatırımcı tabanına ulaştık"


Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ise ihraca aracılık ederek Vestel’in yanında yer almış olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, “Bu işlemde dijital ve mobil kanallarımızın da desteğiyle, kurumsal müşterilerimizden bireysel ve özel bankacılık müşterilerimize kadar geniş bir yatırımcı tabanına ulaştık. Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan yatırımların getirdiği fırsatları anlattık.” açıklamasını yaptı.

Edin, bu yılın ilk yarısında yeşil ve sürdürülebilir tahvil piyasasının toplam ihraç hacminin 162,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, “Yeşil yatırımlar yavaşlasa bile sosyal tahvil ihracı rekor seviyeleri gördüğü için piyasa büyümeye devam ediyor. Bu akım, küreselleşmiş ve birbiriyle sürekli etkileşimde olan finansal piyasalar sayesinde er ya da geç tüm ülkeleri içine alacak. Bunun sinyallerini Türkiye’de son dört yılda gerçekleşen sürdürülebilir ihraçlara gelen yüksek talepte görmeye başladık.” değerlendirmesinde bulundu.

Kendi sektöründe ilk ihraç olmasının yanında bireysel yatırımcıya da hitap edebilmiş olmasının Vestel ihracını özel kıldığını kaydeden Edin, şöyle devam etti:

“Bu işlem, bireysel yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği yüksek katılımlı özel sektör ihraçlarından biri oldu. Bireylerin sürdürülebilirlik temalı yatırımlara gösterdiği bu ilgi oldukça umut verici. Garanti BBVA olarak müşterilerimize her türlü ihtiyaçlarında olduğu gibi, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir yatırım araçları konusunda da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.”

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da narkotik operasyon! uyuşturucuya geçit yok!
Isparta Davraz 2020 – 2021 kış sezonuna hazırlanıyor!
Beklenen gün geldi! Zamlı maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başlıyor
Bilim Kurulu Üyesi Turan: İkinci dalgayı eylül-ekim aylarında bekliyoruz
ŞEHİT AİLELERİMİZ VE GAZİLERİMİZE YAKIŞIR SOSYAL TESİS
ANIZLARI YAKMAYALIM, YAKANLARI UYARALIM
Isparta'da Kalecampen'den 4 mevsim kullanılabilen muhteşem cam balkon tasarımları
ISPARTA'DA DEMOKRASİ NÖBETİ SABAHIN İLK IŞIKLARI İLE SONA ERDİ
Aranan 30 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı
200 İHA ile 15 Temmuz destanı! Türkiye'de bir ilk
ISPARTA'DA 15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK VE DEMOKRASİ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
Isparta'daki bu ürün yüzde 100 zayıflatıyor hemde aç kalmadan!
Isparta'da otomobil duvara çarptı: 2 yaralı
Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz video klibi paylaşımı
ISPARTA’DA ÖĞRENCİLER 15 TEMMUZ RUHUNU MOTOBOARDLARLA YAŞATTILAR
Eğirdir'de artıma tesislerinde pis kokular yerine lavanta kokuları yükseliyor
Başkan Adar’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı
Başkan Başdeğirmen'in 15 Temmuz mesajı
ISPARTA'DA MEGA AVM 24 SAAT AÇIK!
ISPARTA'NIN ZEYTİN PEYNİR SATIŞ NOKTASI
Isparta ve Burdur için trafiğe kapalı yol uyarısı
Isparta'da Öğretim Üyesi alımı için resmi ilan yayınlandı
Isparta'da yaprak döner Ekrem Coşkun'dan yenir!
"Lavanta kokulu köy" misafirlerini bekliyor
ISPARTA’DA İSTİHDAMA COVİD-19 DESTEĞİ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta ve Burdur için trafiğe kapalı yol uyarısıIsparta ve Burdur için trafiğe kapalı yol uyarısı13 Temmuz 2020
"Lavanta kokulu köy" misafirlerini bekliyor"Lavanta kokulu köy" misafirlerini bekliyor12 Temmuz 2020
ISPARTA’DA İSTİHDAMA COVİD-19 DESTEĞİISPARTA’DA İSTİHDAMA COVİD-19 DESTEĞİ11 Temmuz 2020
Isparta'da yaprak döner Ekrem Coşkun'dan yenir!Isparta'da yaprak döner Ekrem Coşkun'dan yenir!13 Temmuz 2020
Burdur'da damatta koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındıBurdur'da damatta koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı13 Temmuz 2020
Isparta'da Öğretim Üyesi alımı için resmi ilan yayınlandıIsparta'da Öğretim Üyesi alımı için resmi ilan yayınlandı13 Temmuz 2020
Eğirdir sıfır atık projesinde pilot bölge olarak başarılıEğirdir sıfır atık projesinde pilot bölge olarak başarılı11 Temmuz 2020
Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz video klibi paylaşımıTüyleri diken diken eden 15 Temmuz video klibi paylaşımı14 Temmuz 2020
Burdur'da koronavirüs testi pozitif çıkan askerler tedaviye alındıBurdur'da koronavirüs testi pozitif çıkan askerler tedaviye alındı13 Temmuz 2020
ISPARTA’DA ÖĞRENCİLER 15 TEMMUZ RUHUNU MOTOBOARDLARLA YAŞATTILARISPARTA’DA ÖĞRENCİLER 15 TEMMUZ RUHUNU MOTOBOARDLARLA YAŞATTILAR14 Temmuz 2020
ISPARTA'NIN ZEYTİN PEYNİR SATIŞ NOKTASIISPARTA'NIN ZEYTİN PEYNİR SATIŞ NOKTASI13 Temmuz 2020
Burdur'da bir beldenin tamamında uygulanan karantina 4 eve düşürüldüBurdur'da bir beldenin tamamında uygulanan karantina 4 eve düşürüldü13 Temmuz 2020
ISPARTA'DA MEGA AVM 24 SAAT AÇIK!ISPARTA'DA MEGA AVM 24 SAAT AÇIK!13 Temmuz 2020
VALİ SEYMENOĞLU MÜSİAD ÜYELERİNİ KABUL ETTİVALİ SEYMENOĞLU MÜSİAD ÜYELERİNİ KABUL ETTİ10 Temmuz 2020
Isparta'da otomobil duvara çarptı: 2 yaralıIsparta'da otomobil duvara çarptı: 2 yaralı14 Temmuz 2020
Isparta'da Kalecampen'den 4 mevsim kullanılabilen muhteşem cam balkon tasarımlarıIsparta'da Kalecampen'den 4 mevsim kullanılabilen muhteşem cam balkon tasarımları15 Temmuz 2020
Isparta'daki bu ürün yüzde 100 zayıflatıyor hemde aç kalmadan!Isparta'daki bu ürün yüzde 100 zayıflatıyor hemde aç kalmadan!15 Temmuz 2020
Isparta'daki tüm camilerde saat 00.13 itibarıyla sela okundu Isparta'daki tüm camilerde saat 00.13 itibarıyla sela okundu16 Temmuz 2020
Afrin'de görevli babasının doğum gününü yamaç paraşütünde kutladıAfrin'de görevli babasının doğum gününü yamaç paraşütünde kutladı13 Temmuz 2020
Başkan Başdeğirmen'in 15 Temmuz mesajıBaşkan Başdeğirmen'in 15 Temmuz mesajı14 Temmuz 2020