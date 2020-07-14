GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Uzmanlar, salgın döneminde tatile çıkacakları uyardı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: - "Normalleşmeye başlamış olsak da tedbiri bırakırsak, vaka sayılarının artması ihtimali çok yüksek. Bu nedenle tatilde de el hijyenimize, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz" - Gıda Yü

Uzmanlar, salgın döneminde tatile çıkacakları uyardı
Ekonomi
6 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Normalleşmeye başlamış olsak da tedbiri bırakırsak, vaka sayılarının artması ihtimali çok yüksek. Bu nedenle tatilde de el hijyenimize, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Mümkünse çok kalabalık ortamlara girmeyeceğimiz bir tatil tercih edelim." ifadelerini kullandı.

BEE'O Propolis yaptığı açıklama ile, tatile gideceklere öneri ve tavsiyelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yaz mevsimi sürecinde de koronavirüse karşı önlemlere devam edilmesi gerektiğini aktardı.

Normalleşme başlamış olsa da, tedbirin bırakılması durumunda, vaka sayılarının artma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirten Kara, şunları kaydetti:

"Bu nedenle tatilde de el hijyenimize, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Mümkünse çok kalabalık ortamlara girmeyeceğimiz bir tatil tercih edelim. Özellikle yaz döneminde klimalar ve havuzlar birer bulaş kaynağı olarak hastalıklara davetiye çıkarır. Kalabalık ortamlarda klima kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınalım.

Tatil bölgesi veya tesis seçerken koronavirüs ile ilgili tedbirleri uygulayan yerler tercih edilmeli. Bunların dışında tabi ki bağışıklık sistemimiz çok önemli. Bağışıklığımızı güçlü tutmaya sürekli devam etmeliyiz. Doğal ve dengeli beslenme, yeterli uyku, günde en az 2-2.5 litre su tüketimi ve hafif egzersizler bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olacaktır."

Kara, bunların yanı sıra bağışıklığı doğal olarak destekleyen gıdaların da beslenmeden eksik edilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Bunlardan en güçlüsünün propolis ve arı sütü olduğunu aktaran Kara, ayrıca günlük beslenmede kırmızı ve mor meyveler, yeşil yapraklı sebzeler, sarımsak, soğan gibi gıdaların ihmal edilmemeli gerektiğini bildirdi.


- "Propolisi, her gün düzenli olarak beslenmenize dahil etmenizi öneriyorum"


Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, tatilde de doğal bağışıklık güçlendirici desteklerle vücuda antioksidan takviyesi yapılması, savunma sisteminin yaz döneminde de güçlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Doğal bir arı ürünü olan propolisin nardan 80 kat daha güçlü antioksidan etkiye sahip bulunduğunu ve doğadaki bilinen en güçlü doğal antioksidan olduğunu belirten Samancı, şu bilgileri verdi.

"Bilimsel çalışmalar propolisin düzenli kullanımda vücudu daha sağlıklı ve zinde hale getirdiğini ve bunun da içerdiği değerli antioksidanlardan ileri geldiğini ortaya koyuyor. Propolis, vücuttaki serbest radikalleri yakalayarak onların vücutta birikip hücrelere zarar vermesini engeller. Böylece bağışıklık sistemimizi önemli ölçüde desteklerler. Ben de doğal bir antioksidan kaynağı olan propolisi, her gün düzenli olarak beslenmenize dahil etmenizi öneriyorum.

Doğru şekilde hazırlanmış en az yüzde 10 oranında propolis içeren bir özütten, çocuklar günde en az 10 damla, yetişkinler ise en az 20 damla tüketebilirler. Düzenli kullanım, yaz dönemini hastalıklardan daha uzak geçirmelerine fayda sağlayacaktır."

Hijyen tedbirleri ile sosyal mesafe kurallarına uyarak ve bağışıklık sistemini güçlü tutarak rahatlıkla tatile çıkılabileceğini kaydeden Samancı, tatile giderken bir tatil paketi hazırlanması önerisinde bulundu.

Samancı, "Bu paketin İçinde doğal bağışıklık desteği olarak propolis damlanız, ağız ve boğaz hijyeni için Propolisli ballı boğaz spreyiniz, günlük enerji ve vitamin ihtiyacı için polen ve el hijyeni için kolonya mutlaka bulunsun. Tatilde de elimizi sık dezenfekte etmeye ve kalabalık ortamlarda maske kullanmaya özen gösterelim." önerisini yaptı.


- "Normalleşme sürecine girmiş olsak da vakalar devam ediyor"


Diyetisyen Dilara Koçak da tatilde bağışıklığı desteklemek için tavsiyelerde bulundu.

Her ne kadar normalleşme sürecine girilmiş olsa da vakaların devam ettiğini hatırlatan Koçak, bu nedenle danışanlarının beslenme planlarını düzenlerken, antioksidan açısından zengin gıdaların yer almasına daha da dikkat ettiğini bildirdi.

Özellikle saf Anadolu propolisini, yetişkinlere günde en az 20 damla, çocuklara günde en az 10 damla düzenli tüketme önerinde bulunduğunu aktaran Koçak, şu bilgileri verdi:

"Herhangi bir hastalık belirtisi başlarsa bu miktarı 4 katına artırmalarını öneriyorum. Hastalık döneminde vücudun antioksidan ihtiyacı artıyor. Bu nedenle hastalık geçene kadar yüksek doz propolis kullanmak gerekiyor. Propolis çok güçlü bir antioksidan olmasının yansıra aynı zamanda çok güçlü bir antiviral, antifungal ve antibakteriyel.

Vücudu sadece koronavirüse karşı değil, diğer viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı da koruyor. Düzenli kullanımda hem hastalanma sıklığını azaltıyor hem de hastalığa yakalanma durumunda iyileşmeyi hızlandırıyor. Yaz aylarındayız veya tatildeyiz diyerek bağışıklık sistemimizi ihmal etmemeliyiz."





Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Başkan Başdeğirmen'in 15 Temmuz mesajı
ISPARTA'NIN ZEYTİN PEYNİR SATIŞ NOKTASI
Isparta ve Burdur için trafiğe kapalı yol uyarısı
Isparta'da Öğretim Üyesi alımı için resmi ilan yayınlandı
Isparta'da yaprak döner Ekrem Coşkun'dan yenir!
"Lavanta kokulu köy" misafirlerini bekliyor
ISPARTA’DA İSTİHDAMA COVİD-19 DESTEĞİ
Eğirdir sıfır atık projesinde pilot bölge olarak başarılı
VALİ SEYMENOĞLU MÜSİAD ÜYELERİNİ KABUL ETTİ
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'dan 18 yaş altı gençler için yeni kararlar
​ISPARTA DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ
Isparta'da biçerdöverler iş başında, hububat hasadı başladı
60 yaş üstüne büyük kolaylık (9 Temmuz 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)
Isparta'da prefabrik ev ve konteynerler burada hemde 3 günde teslimat!
Okullar açılacak mı, Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması
Isparta'da bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak!
ISPARTA'DA DÜĞÜN SALONLARI HAREKETLENDİ
Isparta İl Müftülüğünün 2020 Yılı Hac Erteleme ve Ücret İadeleri İle İlgili Basın Açıklaması
Son dakika haber: Isparta'da çok önemli kararlar alındı!
Isparta'da emniyetten kaçakçılık operasyonları
Gram Altın Kendi Rekorunu Tekrar Tazeledi
Isparta Belediye Başkanı ITKM için tarih verdi
EN TAZESİ EN KALİTELİSİ HER MEVSİM 4 MEVSİM'DE
İstifa edip tazminat alabilirsiniz! İşte şartlar...
Aranan 26 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'dan 18 yaş altı gençler için yeni kararlarIsparta'da il hıfzıssıhha kurulu'dan 18 yaş altı gençler için yeni kararlar10 Temmuz 2020
Isparta İl Müftülüğünün 2020 Yılı Hac Erteleme ve Ücret İadeleri İle İlgili Basın AçıklamasıIsparta İl Müftülüğünün 2020 Yılı Hac Erteleme ve Ücret İadeleri İle İlgili Basın Açıklaması08 Temmuz 2020
EN TAZESİ EN KALİTELİSİ HER MEVSİM 4 MEVSİM'DEEN TAZESİ EN KALİTELİSİ HER MEVSİM 4 MEVSİM'DE07 Temmuz 2020
Okullar açılacak mı, Bakan Selçuk'tan son dakika açıklamasıOkullar açılacak mı, Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması09 Temmuz 2020
Isparta'da bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak!Isparta'da bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak!09 Temmuz 2020
Isparta'da prefabrik ev ve konteynerler burada hemde 3 günde teslimat!Isparta'da prefabrik ev ve konteynerler burada hemde 3 günde teslimat!09 Temmuz 2020
ISPARTA'DA DÜĞÜN SALONLARI HAREKETLENDİISPARTA'DA DÜĞÜN SALONLARI HAREKETLENDİ08 Temmuz 2020
Son dakika haber: Isparta'da çok önemli kararlar alındı!Son dakika haber: Isparta'da çok önemli kararlar alındı!08 Temmuz 2020
Isparta'da 22 yıldır bitirilemeyen inşaat gelecek yıl tamamlanacakIsparta'da 22 yıldır bitirilemeyen inşaat gelecek yıl tamamlanacak09 Temmuz 2020
Isparta Belediye Başkanı ITKM için tarih verdiIsparta Belediye Başkanı ITKM için tarih verdi08 Temmuz 2020
60 yaş üstüne büyük kolaylık (9 Temmuz 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)60 yaş üstüne büyük kolaylık (9 Temmuz 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)09 Temmuz 2020
Salda Gölü kıyısındaki kaçak ve depreme dayanıksız tesis yıkıldıSalda Gölü kıyısındaki kaçak ve depreme dayanıksız tesis yıkıldı08 Temmuz 2020
"Lavanta kokulu köy" misafirlerini bekliyor"Lavanta kokulu köy" misafirlerini bekliyor12 Temmuz 2020
Isparta'da biçerdöverler iş başında, hububat hasadı başladıIsparta'da biçerdöverler iş başında, hububat hasadı başladı09 Temmuz 2020
ANTALYA TURİZMİ TÜRKİYE TURİZMİ DEMEKTİRANTALYA TURİZMİ TÜRKİYE TURİZMİ DEMEKTİR09 Temmuz 2020
Gram Altın Kendi Rekorunu Tekrar TazelediGram Altın Kendi Rekorunu Tekrar Tazeledi08 Temmuz 2020
Isparta'da emniyetten kaçakçılık operasyonlarıIsparta'da emniyetten kaçakçılık operasyonları08 Temmuz 2020
Isparta ve Burdur için trafiğe kapalı yol uyarısıIsparta ve Burdur için trafiğe kapalı yol uyarısı13 Temmuz 2020
ISPARTA’DA İSTİHDAMA COVİD-19 DESTEĞİISPARTA’DA İSTİHDAMA COVİD-19 DESTEĞİ11 Temmuz 2020
​ISPARTA DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ​ISPARTA DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ10 Temmuz 2020