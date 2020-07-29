İSTANBUL - TAV Passport, Kovid-19 süreci ve yeni normalin koşullarına göre yenilendi. Üyeler, TAV Passport'un sağladığı ayrıcalıkların yanı sıra artırılan hijyen uygulamalarıyla güvenli seyahat etme olanağı buluyor.

TAV Havalimanları'nın açıklamasına göre, TAV İşletme Hizmetleri, misafirlerinin salgın süreciyle birlikte artan güvenli seyahat beklentilerini karşılamak üzere TAV Passport hizmetlerini yeni normalin koşulları çerçevesinde yeniledi.

Transferden lounge hizmetlerine ve özel indirimlere, seyahatin her aşamasında yolculara hız ve konfor sunan TAV Passport, bu dönemde üyelerine ek avantajlar, artırılmış hijyen uygulamaları ve teması en aza indiren bir seyahat deneyimi sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Güçlü Batkın, yolculara yeni konfordaki seyahat deneyimini sunmak için tüm sağlık ve hijyen önlemlerini 18 ülkede, 34 havalimanında 1.000'den fazla çalışanla yeniden tasarladıklarını bildirdi.

Misafirlerinin beklentilerini yakından takip ettiklerini aktaran Batkın, "Bilimsel önerileri de tam olarak uygulayarak tüm süreçlerimizi pandemi dönemine uygun olarak geliştirdik. Önümüzdeki dönemde de TAV Passport üyelerine yeni avantajlar ve seyahati kolaylaştıran çözümler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





- İndirimli ve temassız akaryakıt alışverişi





Verilen bilgiye göre, TAV Passport üyeleri, Petrol Ofisi istasyonlarında araçlarından inmeden, özel indirimlerden yararlanarak akaryakıt alabilecek.



Petrol Ofisi web sitesinde bulunan online işlemler üzerinden kredi kartını eşleştiren üyeler, anlaşmalı istasyonlarda TAV Passport kartını okutarak yüzde 5 indirimli yakıt ödemesi yapabilecek.

TAV Passport, üyelerine evden uçağa kadar seyahatlerinin her aşamasında konforlu hızlı ve güvenli bir seyahat deneyimi sunuyor. Premium araçlarla sunulan transfer hizmetine yolcu sınırlaması getirildi. Binek araçlara en fazla 2, daha büyük araçlara ise en fazla 4 yolcu alınıyor. Misafirler HES koduyla araçlara kabul edilirken, tüm araçlar her transfer öncesi misafirin gözetiminde ULV cihazı ile dezenfekte ediliyor.

Şoför koltuklarının şeffaf bir bölmeyle ayrıldığı araçlar seyir halindeyken her 15 dakikada bir havalandırılıyor. Yolcular araçlarda bulunan kayıtlardan aracın son olarak ne zaman dezenfekte edildiğini kontrol edebiliyor.

Otopark alanlarında ödeme noktaları sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yeniden düzenlendi. Çalışanlara maske ve eldiven zorunluluğu, temassız ödeme olanağı ve yolcu temas noktalarının düzenli olarak dezenfekte edilmesi gibi ek önlemler devreye alındı.

Özel yolcu salonlarındaki oturma düzenleri fiziksel mesafe kuralına uygun şekilde yeniden düzenlendi. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan az şekerli, bağışıklık artırıcı menüler hijyen kurallarına uygun paketli ve steril malzemelerle sunuluyor. Lounge içinde temassız teknolojiler öne çıkarken, çocuk oyun alanları ve duş yerleri gibi alanlar tümüyle kapatıldı. Maskesiz yolcular salonlara alınmıyor.