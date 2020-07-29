GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Şişecam'dan yılın ilk yarısında 8,8 milyar TL net satış

Şişecam Topluluğu yılın ilk altı ayında, 8,8 milyar TL net satış, 625 milyon TL seviyesinde yatırım ve 320 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi - Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman: - "Yılın ilk yarısında

Şişecam'dan yılın ilk yarısında 8,8 milyar TL net satış
Ekonomi
28 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Şişecam Topluluğu'nun 2020 yılı ocak-haziran dönemine ilişkin konsolide net satışları 8,8 milyar TL seviyesine ulaştı.

Şişecam Topluluğu'ndan yapılan açıklamayla şirketin ilk yarı finansal sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı yüzde 60 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarında 2,3 milyon ton cam üreten topluluk, bu dönemde 1,1 milyon ton soda ve 2 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, küresel salgının etkilerinin her alanda hissedildiği ve sıra dışı koşulların hakim olduğu 2020 yılının ilk yarısında da tüm paydaşları için değer yaratmayı sürdürdüklerini bildirdi.

Yılın ilk yarısında konsolide net satışlarının 8,8 milyar TL seviyesine ulaştığını belirten Kırman, şunları kaydetti:

"320 milyon dolar tutarındaki ihracat gelirimizle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettik. Nisan ayında salgın etkisi ile küresel ölçekte düşüş yaşayan satışlarımız, hızla aldığımız kararlar ve etkin yönetsel aksiyonlarımız sayesinde mayıs ayında yükselişe geçti.

Özellikle haziran ayından itibaren Türkiye başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz birçok coğrafyada karantina uygulamalarının hafifletilmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte satış performansımız güçlü bir şekilde geri dönüş yaptı."

Yılın ilk çeyreğinde beklentileri ve hedefleri doğrultusunda sonuçlar elde ettiklerini, yılın ikinci çeyreğinde ise küresel salgının etkilerini gösterdiğini anımsatan Kırman, bu süreçte gıda ve ilaç başta olmak üzere kritik sektörlere girdi sağlayan kimyasallar ve cam ambalaj iş kollarının dirençli bir performans gösterdiğini aktardı.

Kırman, otomotiv, beyaz eşya ve inşaat gibi lokomotif sektörlere girdi sağlayan düzcam iş kollarının yanı sıra turizm sektörü ve hane halkı tüketiminden doğrudan etkilenen cam eşyası faaliyet alanlarında ise talepte önemli bir daralma yaşandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ancak mayıs ayında normalleşme sürecinin başlamasına yönelik adımların atılmasıyla birlikte talepte bir hareketlilik görülmeye başladı. Haziran ayında ise normalleşme sürecinin hızlanmasıyla birlikte iç talepte, uluslararası pazarlarda karantina önemlerinin hafifletilmesi ve sınırların açılmasıyla birlikte de ihracatta toparlanma ivme kazandı.

Yılın tamamı anlamında geçen seneye göre tahminlerimizi olumlu yönde geliştiren bir performans sergilediğimiz haziran ayı, yılın ikinci yarısı için çok olumlu bir sinyal verdi. Küresel salgının etkisinin hangi boyuta ulaşacağının belirsiz olduğu önümüzdeki dönemde de tüm gelişmeleri yakından takip etmeye, iş süreçlerimiz ve planlarımızda gerekli güncellemeleri yapmaya devam edeceğiz."


- "EBITDA hacmimiz 2,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti"


Prof. Dr. Ahmet Kırman, yılın ilk çeyreğinde yüzde 32 seviyesinde olan EBITDA marjının Ocak-Haziran 2020 dönemi için yüzde 27 seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.

Küresel salgının başlangıcından itibaren maliyet tasarrufuna yönelik önlemleri hızla devreye aldıklarını bildiren Kırman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diğer sanayi kollarından farklı olarak izabe teknolojisine dayalı olan mevcut iş kollarımızdaki kesintisiz üretim yapılması zorunluluğundan hareketle girdi verdiğimiz sektörlerdeki gelişmeleri de dikkate alarak, üretim planlarımız ve iş süreçlerimizi hızla güncelledik. Optimizasyon çalışmalarımız ve aldığımız aksiyonların etkisiyle yılın ilk yarısında konsolide EBITDA hacmimiz 2,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde güçlü likit pozisyonumuz sayesinde yaklaşık 470 milyon TL tutarındaki temettü ödemesinin yanı sıra vadesi gelen 300 milyon dolar tutarındaki Eurobond geri ödemesini de gerçekleştirdik. Ayrıca güçlü mali yapımız, operasyonlarımız açısından gerekli yatırımlara ara vermeden devam etmemizi ve ilk yarıda toplamda 625 milyon TL tutarında yatırım yapmamızı sağladı."


- "Attığımız adımlarla, tüm taraflardan oluşan büyük bir ekosistemi destekliyoruz"


Kırman, cam sanayinin yanı sıra soda ve krom bileşiklerini kapsayan kimyasallar alanında küresel bir oyuncu olmanın verdiği sorumlukla hareket eden Şişecam'ın salgın döneminde toplumun temel ihtiyaçlarına yönelik üretim ve hizmetlerini aksatmadan, çalışanları, iş ortakları ve müşterilerinin sağlığı konusunda üzerine düşen görevleri eksiksiz şekilde yerine getirdiğini aktardı.

Bu süreçte attıkları adımlarla, tüm taraflardan oluşan büyük bir ekosistemi desteklediklerini bildiren Kırman, şu bilgileri verdi:

"Salgınla mücadeleyi sadece Şişecam bünyesindeki aksiyonlarla sınırlı tutmayıp, toplumun sağlığına ilişkin çalışmalara da destek vererek sorumluluk alıyoruz. Bu kapsamda, ülkemizde salgının başlangıcıyla birlikte kamu hastanelerinin ihtiyaç duyduğu ventilatör, video laringoskop, maske, tulum, eldiven gibi malzemelerin tedarik edilmesi için destek verdik.

Toplumsal sorumluluk anlayışımız doğrultusunda faaliyet gösterdiğimiz İtalya, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Gürcistan gibi ülkelerde de öncelikli ihtiyaçlar ve olanaklar ölçüsünde paydaşlarımıza katkı sağladık. Bugün dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 22 bin çalışanıyla küresel bir oyuncu olan Şişecam, küresel salgın döneminde Türkiye ve dünyada ilklere imza atmaya devam etti."

Cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi'ni iki ay gibi kısa bir sürede geliştirdiklerini hatırlatan Kırman, önümüzdeki dönemde bu teknolojiyi cam ambalaj, mimari camlar ve beyaz eşya camlarına da uygulama planında olduklarını bildirdi.


- "Şişecam 85'inci yılında tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştiriyoruz"


Şişecam'ın tüm faaliyetlerini tek çatı altında bileştirmek üzere bu yılın başında yola çıktıklarını anımsatan Kırman, Şişecam'ın 85'inci yılını kutladıkları ve tüm faaliyetleri tek çatı altında birleştirecekleri 2020'nin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu bildirdi.

Kırman, şunları kaydetti:

"Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız birleşme işlemine ilişkin başvuru geçtiğimiz günlerde onaylandı. Şişecam'ın küresel rekabette gücüne güç katacak olan birleşme işlemine ilişkin Genel Kurul toplantılarını da ağustos ayında gerçekleştireceğiz. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme sürecinin eylül ayı içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz.

Bu birleşme sayesinde çevik ve hızlı kurumların avantaj yakalayacağı küresel salgın sonrasındaki yeni dünya düzeninde, birçok alanda sinerji yaratma imkanına kavuşacağız. Küresel rekabet açısından daha uygun bir hukuki ve yönetsel altyapıyı oluşturmayı ve sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda tüm paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmayı amaçlıyoruz."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Arefe Günü nerelerde pazar kurulacak?
Isparta'da Yayla Şartlarında Örtü altı Yetiştiriciliğinde Hasat Başladı
Haber:Isparta il jandarma komutanı değişti
Isparta'da Kurban Bayramında Alınacak Önlemler
Isparta'da vatandaşa büyük kolaylık buçuklarda otobüs kalkıyor
Isparta'da ITSO’dan Esnaflara Tam Destek
Isparta'da rakipsiz tadıyla lokum gibi çiğköfteler Nilgün Usta'da
Tüm kullan at ürünler ve dezenfektan için Isparta'da Via Kağıt ve Ambalaj
Eğirdir Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede yaşamını yitirdi
EN TATLI BAYRAM ALIŞVERİŞİNİN ADRES SEDAT ÖZ GURME!
Son dakika: İçişleri 81 il valiliğine gönderdi! Kurban Bayramı için yeni tedbirler...
UYGUN AVM ISPARTA BUGÜN HİZMETE AÇILDI
Lavanta bahçesinde bulduğu altınları TSKGV'ye bağışladı
En Güzel Kokulu Mor Hasat Devam Ediyor! Isparta lavantası için yeni gelişme
Isparta'daki trafik canavarına ceza yağdı! ehliyeti alınmasına rağmen...
Isparta'da otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Isparta'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Bakan esnafa müjdeyi verdi! borçlara 3 ay erteleme
​Ayasofya’yı Isparta gülü kokusu saracak! tonlarca gülsuyu yola çıktı
Isparta'da ormanlık alanda yangın çıktı! Uçaklar ve helikopterler ile müdahale edildi
Isparta'da SDÜ kaç öğrenci alacak? kontenjan belli oldu
Isparta jandarmadan tarihi eser ve silah ticareti operasyonu!
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren kararlar alındı
DURAL YAPI'DAN ANAHTAR TESLİMİ BOYA VE TADİLAT İŞLEMLERİ
Son dakika haber: Altın gece yarısı coştu! Gram altın rekora koştu...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren kararlar alındıIsparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren kararlar alındı23 Temmuz 2020
Isparta'da ormanlık alanda yangın çıktı! Uçaklar ve helikopterler ile müdahale edildiIsparta'da ormanlık alanda yangın çıktı! Uçaklar ve helikopterler ile müdahale edildi23 Temmuz 2020
UYGUN AVM ISPARTA BUGÜN HİZMETE AÇILDIUYGUN AVM ISPARTA BUGÜN HİZMETE AÇILDI25 Temmuz 2020
Eğirdir Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede yaşamını yitirdiEğirdir Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede yaşamını yitirdi26 Temmuz 2020
DURAL YAPI'DAN ANAHTAR TESLİMİ BOYA VE TADİLAT İŞLEMLERİDURAL YAPI'DAN ANAHTAR TESLİMİ BOYA VE TADİLAT İŞLEMLERİ22 Temmuz 2020
Isparta'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldüIsparta'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü23 Temmuz 2020
Isparta'da SDÜ kaç öğrenci alacak? kontenjan belli olduIsparta'da SDÜ kaç öğrenci alacak? kontenjan belli oldu23 Temmuz 2020
Isparta'daki lavanta bahçelerini gezip hayran kaldılar!Isparta'daki lavanta bahçelerini gezip hayran kaldılar!23 Temmuz 2020
Isparta jandarmadan tarihi eser ve silah ticareti operasyonu!Isparta jandarmadan tarihi eser ve silah ticareti operasyonu!23 Temmuz 2020
​Ayasofya’yı Isparta gülü kokusu saracak! tonlarca gülsuyu yola çıktı​Ayasofya’yı Isparta gülü kokusu saracak! tonlarca gülsuyu yola çıktı23 Temmuz 2020
Bakan esnafa müjdeyi verdi! borçlara 3 ay ertelemeBakan esnafa müjdeyi verdi! borçlara 3 ay erteleme23 Temmuz 2020
“Esnafına Sahip Çık” Kampanyasına Borsamız Başkanı Ahmet Adar’dan Tam Destek“Esnafına Sahip Çık” Kampanyasına Borsamız Başkanı Ahmet Adar’dan Tam Destek23 Temmuz 2020
Isparta'daki trafik canavarına ceza yağdı! ehliyeti alınmasına rağmen...Isparta'daki trafik canavarına ceza yağdı! ehliyeti alınmasına rağmen...24 Temmuz 2020
Son dakika: İçişleri 81 il valiliğine gönderdi! Kurban Bayramı için yeni tedbirler... Son dakika: İçişleri 81 il valiliğine gönderdi! Kurban Bayramı için yeni tedbirler... 25 Temmuz 2020
En Güzel Kokulu Mor Hasat Devam Ediyor! Isparta lavantası için yeni gelişmeEn Güzel Kokulu Mor Hasat Devam Ediyor! Isparta lavantası için yeni gelişme24 Temmuz 2020
EN TATLI BAYRAM ALIŞVERİŞİNİN ADRES SEDAT ÖZ GURME!EN TATLI BAYRAM ALIŞVERİŞİNİN ADRES SEDAT ÖZ GURME!25 Temmuz 2020
Lavanta bahçesinde bulduğu altınları TSKGV'ye bağışladıLavanta bahçesinde bulduğu altınları TSKGV'ye bağışladı24 Temmuz 2020
Isparta'da otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldüIsparta'da otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü23 Temmuz 2020
120 milyon kg evsel atık toplandı, 850 ton tıbbi atık da bertaraf edildi120 milyon kg evsel atık toplandı, 850 ton tıbbi atık da bertaraf edildi23 Temmuz 2020
Isparta'da Kurban Bayramında Alınacak ÖnlemlerIsparta'da Kurban Bayramında Alınacak Önlemler28 Temmuz 2020