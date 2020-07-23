İSTANBUL - Schneider Electric, ilk COVID-19 vakasının görüldüğü günden itibaren oluşturduğu özel çalışma grupları ile gerekli tedbirleri alarak herkesin güvenliği ve sağlığı için COVID-19 protokollerini faaliyete geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, kriz döneminin ardından yeni normale geçiş aşamasında Çalışmanın Yeni ve Daha Verimli Yolları adı altında hazırladığı aksiyonları hayata geçiriyor. Schneider Electric Global’de başlatılan ve yeni çalışma şekilleri ile daha iyi bir deneyim sunmayı amaçlayan marka, çalışanlarının zamanlarını ve enerjilerini daha verimli kullanabilmeleri için yüzde 50 uzaktan çalışma düzenine geçiyor. Yeni çalışma düzeni sayesinde çalışanlara daha fazla esneklik sunulurken, aynı zamanda birbirleriyle daha çok etkileşim kurabilecekleri ve paylaşımda bulunabilecekleri bir ofis ortamı oluşturulacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, “Çalışmanın yeni ve daha verimli yolları ile çalışanlarımıza daha esnek bir çalışma düzeni sunarken çalışma deneyimlerini iyileştirmelerini ve daha sosyal bir çalışma kültürü sunarak enerjilerini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Böylelikle çalışanlarımızın daha çok etkileşimde ve paylaşımda bulunabileceği kısacası şirkete aidiyet duygusunu daha çok hissedecekleri bir ortam oluşturmayı istiyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.