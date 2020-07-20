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Netkent Üniversitesi, "1 milyon yazılımcı" hedefine katkı sunacak bursiyerleri açıkladı

Netkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay: - "Türkiye’nin, KKTC’nin ve Türk dünyasının teknolojik olarak yükselmesine katkı sağlayacak mühendisler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe yürüyecek ilk 100 öğrencimizi de bugün açıkladık" - " 2020-2

Netkent Üniversitesi, "1 milyon yazılımcı" hedefine katkı sunacak bursiyerleri açıkladı
Ekonomi
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İSTANBUL - Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nin, Türkiye'nin "1 milyon yazılımcı" yetiştirilmesi hedefine katkı sağlamak amacıyla, 1.000 öğrenciye 4 yıl süreyle vereceği yazılım mühendisliği bursunun ilk kazananları belli oldu.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, burs almaya hak kazanan ilk 100 öğrencinin isimleri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı sebebiyle bugün duyuruldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye'den 2020-2021 güz döneminden başlamak üzere 5 yıl süreyle her dönemde 100, toplamda 1.000 öğrenciye verilecek bursun 4 milyon doları değerinde olduğu belirtiliyor.

Türkiye'nin "1 milyon yazılımcı" yetiştirilmesi hedefine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen burs programı, KKTC’nin ve Türkiye'nin teknolojik olarak yükselmesine katkı sağlayacak mühendisler yetiştirmeyi hedefliyor. Öte yandan, üniversite bünyesinde bir de yazılım kuluçka merkezi kurulacak.

"Yarınlar Bizim Eğitim Bursu" kapsamında 2020-2021 güz döneminden başlamak üzere Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği lisans bölümüne güz dönemi için 100 öğrenci, bahar dönemi için 100 öğrenci olmak üzere, her akademik yıl tam burslu 200 öğrenci alınacak.

Programa kabul edilen öğrenciler, sektörlerindeki tecrübeleri ile meslek yaşamlarında en üst düzeye ulaşmış kişilerden oluşan bağımsız bir seçici kurul tarafından belirlendi.

Burs almaya hak kazanan adayların 42’si kadın olurken 58’i erkek oldu. Burs için, toplamda 47 üniversiteden 52 farklı bölümden mezun olan ya da öğrenimine devam eden adaylar başvuru yaptı.

Burs alan adaylar arasında ziraat mühendisinden pilota, doktordan TSK’da görevli subaylara kadar birçok kişi bulunuyor. Burs alanlardan 70 kişi İngilizcenin haricinde ikinci bir yabancı dil biliyor. Bilinen yabancı diller arasında, İspanyolca, Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça gibi 5 farklı yabancı dil bulunuyor.

Burs kazananlar arasında 71 lisans, 20 yüksek lisans ve 9 da doktora seviyesinde yazılım mühendisi adayı bulunuyor.


- "Bursun değeri bugün itibarıyla 4 milyon dolar değerinde"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Netkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak, Türkiye'nin dünyada teknoloji süper gücü, KKTC’nin de yakın geleceğin yazılım üssü olması için emek harcayacak, bu alanda küresel düzeyde rekabet edecek bilgiye sahip, konusunda ve entelektüel anlamda tam donanımlı, bilimsel gelişimi kucaklayan, Türkiye’nin, KKTC’nin ve Türk dünyasının teknolojik olarak yükselmesine katkı sağlayacak mühendisler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe yürüyecek ilk 100 öğrencimizi de bugün açıkladık. 2020-2021 güz döneminden başlamak üzere 5 yıl süreyle her dönemde 100, toplamda 1.000 öğrenciye verilecek bursun değeri bugün itibarıyla 4 milyon dolar değerindedir."

Turgay, mezun olan öğrencilerin alacakları eğitim ile kişisel gelişimlerinin yanı sıra milli teknoloji hamlesi için ihtiyaç duyulan, bilişim teknolojileri, mühendislik, danışmanlık ve Ar-Ge kadrolarında yer alacaklarını, güvenlik, eğitim, sağlık, enerji, çevre gibi pek çok alanda teknolojide dışa bağımlılığı azaltarak sektörde küresel güç olma hedefine katkı sağlayacaklarını aktardı.

Turgay, "Program, teoriyi ile uygulamayı birleştiren eğitimi desteklemektedir. Bu kapsamda öğrencilerin teorik bilgi edinmelerine, yazılım mühendisliği uygulamaları için gerekli olan uygulama geliştirme ve proje yönetimi yetenekleri ile becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayan dersler sunulmaktadır. Öğrenciler temel ve ileri seviye programlama, veri yapıları, veri tabanı, sistem analizi ve tasarımı, proje yönetimi, yazılım mimarisi, yazılım tasarımı ve insan bilgisayar etkileşimi gibi alanlarda kendilerini geliştireceklerdir." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin mezun olduktan sonra, kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerinde kullanacağını belirterek, "Uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama, modern teknik ve araçları geliştirme seçme ve kullanma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama, etkin rapor yazma, yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlama gibi farklı becerilere sahip olacaklar. Hemen ifade etmek isterim ki Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim, en az bir yabancı dil bilgisi, etkin sunum yapabilme özellikleri ile donanacak mezunlarımız, etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip yazılım mühendisleri olacaklardır." ifadelerini kullandı.

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