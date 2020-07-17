KAHRAMANMARAŞ - Türkiye'nin sarımsak üretiminin yüzde 25'inin yapıldığı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Koçovası Mahallesi'nde hasada başlandı.

100 hanelik mahallede 1600 rakımda yaklaşık 4 bin dekar arazide üretilen sarımsağın hasadına başlanması dolayısıyla Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Bozkurt'un katılımıyla program düzenlendi.

Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, Koçovası sarımsağının coğrafi işaret olarak tescillenmesi için Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı laboratuvarlarında analizler yaptırılarak başvuruda bulunulduğunu söyledi.

Sarımsağın gıda ve ilaç sanayisinde önemli bir yeri olduğuna işaret eden Bozkurt, Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan Koçovası'nda üretilen ürünün, iriliğinin yanı sıra kokusu ve tadının çok keskin, aromasının yoğun olması, kışa dayanıklılığı nedeniyle tercih edildiğini bildirdi.

Her konuda çiftçinin yanında olduklarını belirten Bozkurt, Dijital Tarım Pazarı'na ilişkin bilgilendirilen üreticilerin buraya kaydolmaları halinde ürünlerine çok rahat bir şekilde pazar bulabileceklerini kaydetti.

Koçovası Mahalle Muhtarı Ali Kıraç da Koçovası sarımsağına gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti.