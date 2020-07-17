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Groupe PSA, yılın ilk yarısında 1 milyonu aşkın araç sattı

Küresel pandeminin etkisiyle Orta Doğu-Afrika pazarların yüzde 26,4 daralmasına rağmen, Groupe PSA’nın satışları 2019'a göre artarak pazar payında yüzde 46 artış kaydetti - Groupe PSA, Citroen Ami ile başlayan tamamen elektrikli yenilikçi ulaşım çözümleri

Groupe PSA, yılın ilk yarısında 1 milyonu aşkın araç sattı
Ekonomi
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Isparta Düğün Salonları
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İSTANBUL - Bünyesinde Peugeot, Citroen, DS Automobiles ve Opel markalarını bulunduran Groupe PSA, 2020 yılının ilk yarısında tüm dünyada 1 milyon 33 bin 253 araç satışını gerçekleştirdi.

Groupe PSA'dan yapılan açıklamaya göre, Groupe PSA, Citroen Ami ile başlayan tamamen elektrikli yenilikçi ulaşım çözümleriyle şu ana kadar pazara 131 yeni elektrikli model sundu.

Satışa sunulan her yeni model, tamamen elektrikli veya şarj edilebilir bir hibrit versiyona sahip olurken, grup ilk gününden itibaren Avrupa 2020 CO2 hedeflerine bağlı kalmaya devam ediyor. Bu küresel strateji, grubun 2025 yılından itibaren ürün gamının tamamını elektrikli olarak sunması için bir yol haritası niteliğini taşıyor. Bunların yüzde 50'si 2021 sonuna kadar elektriklenecek.

- Grup, 2020 Avrupa CO2 standartlarına bağlı kalarak iyileşme yolunda

Avrupa pazarında 2020'nin ilk yarısında özellikle de grubun güçlü olduğu Güney Avrupa'da, pazar karması yüzde 39 azalırken, grubun satışları haziran ayında güçlü bir şekilde toparlandı. Satışlar ikiye katlanırken mayıs ayına göre teslimatlar yüzde 71 arttı. Opel/Vauxhall ürün gamının CO2 emisyonlarını iyileştiren geleceğe hazır modellere geçişi grubun performansına olumlu etki etti.

Grup, 2020 yılı sonuna kadar Avrupa standartlarını karşılama tahminini doğrulurken, markaların elektrikliye geçiş hamlesi meyvelerini veriyor.

Peugeot, azalan bir pazarda fiyatlarını, sınıf atlama stratejisini ve elektrifikasyon stratejisini korurken, sipariş portföyünü yüzde 42 artırdı. İspanya ve Portekiz'de ilk sırada olan Peugeot, Fransa, İtalya ve Avusturya'da pazar payını artırıyor. Peugeot, elektrikli binek ve hafif ticari araçlardan oluşan yeni ürün gamıyla hızlı bir başlangıç yaptı.

Citroen, 2020 yılında tamamen elektrikli ulaşım aracı Ami dışında SUV C5 Aircross Hybrid, e-Jumpy, e-SpaceTourer ve tamamen elektrikli yeni e-C4 gibi modellerle elektrikliye geçiş hamlesini başlattı. Citroen; İtalya, İspanya ve Almanya olmak üzere büyük pazarlardaki payını artırdı. Marka çevrimiçi satışlar ve yeni C3 dahil yeni ürün tanıtımlarıyla hamlesine devam ediyor.

DS Automobiles performansı, özellikle yeni elektrikli modeller tarafından desteklendi. Marka en düşük CO2 emisyonuna sahip premium çok enerjili markalar arasında lider konumunda bulunuyor. DS Automobiles pazar payı Avrupa'da 0,4 puan artarken, DS 7 Crossback ve DS 3 Crossback'in beğeni topladığı öncelikli pazarı Fransa'da yüzde 11,5 ile rekor pazar payına ulaştı.

Opel/Vauxhall, ürün gamını geleceğe yönelik modeller ve motorlara yeniden şekillendirdi. Ürün gamındaki bazı yüksek emisyonlu modelleri programdan çıkarması satışlara olumlu yansırken CO2 emisyonlarında düşüş sağladı. Öte yandan her ikisi de elektrikli versiyona sahip Grandland X ve yeni Corsa gibi yeni modeller ile hafif ticari satışları da zorlu geçen 2020'nin ilk yarısında olumlu gelişme gösterdi.

- Grup, Orta Doğu-Afrika'da pazar payı artırdı

Küresel pandeminin etkisiyle bölgesel pazarların yüzde 26,4 daralmasına rağmen, Groupe PSA’nın satışları 2019'a göre artarak pazar payında yüzde 46 artış kaydetti.

Türkiye'de 5,4 puan, Mısır'da 3,9 puan ve Fas'ta 0,8 puan ile bölgede pazar payını artıran grup, Kovid-19 krizinin olumsuz etkilerine rağmen ikinci çeyrekte sergilemiş olduğu çevik ve dinamik yaklaşımla son üç ayda daha hızlı olmak üzere, grup Orta Doğu-Afrika bölgesinde büyümeye devam etti.

Grup, Fas'taki Kenitra tesisinin üretim kapasitesi, 2020 Eylül itibarıyla 200 bin araca ulaşacak şekilde iki katına çıkarılacağını bildirdi.

Groupe PSA'nın Çin'deki faaliyetleri, koronavirüs krizinden olumsuz etkilenmiş olsa da, grup NEV3 hamlesine planladığı gibi devam ediyor. Koronavirüs krizinin etkilerinin devam ettiği Latin Amerika'da ise Groupe PSA, pazar payını ikinci çeyrekte 2020 ilk çeyreğine göre ve 2019 ikinci çeyreğine göre artırdı.

Grup, Şili, Meksika, Kolombiya, Ekvator ve Peru'da pazar payını artıran grup, Arjantin'de, yüzde 10 ile çift haneli pazar payını korudu.

Groupe PSA'nın Hindistan ve Asya Pasifik bölgesindeki satışları, 2019'un ilk yarısına oranla yüzde 27'lik düşüş trendini takip ederken, teslimatlar yüzde 14 azaldı. Grup, bölgede 14'lük pazar payı artışı yaşadı.

Grup, Avrasya bölgesinde ise performansı yılın ikinci çeyreğinde koronavirüs krizinden etkilenirken, grup satışları ilk çeyrekte yükseldi. Grup, bölgede ilk yarıda pazar payları 0,2 puan artırırken, şirket tüm pazarlardaki pazar payını artırdı. Tüm Peugeot, Citroen ve Opel markaları özellikle Ukrayna'da bu performansa katkıda bulundu.

- "Kaliteli ve rekabetçi ürünlerle karlı satışlar hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe PSA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares, "Kaliteli ve rekabetçi ürünlerle karlı satışlar hedefliyoruz. Buna paralel olarak aylık karbondioksit (CO2) komisyonumuz Avrupa CO2 hedeflerinin tutturulmasını sağlıyor. Ayrıca, Citroen Ami gibi çok enerjili ürünler ve çok yenilikçi çözümlerle müşterilerimizin beklentilerini karşılamaya devam ediyoruz. Bu yaklaşımla müşterilerimize temiz, güvenli ve ulaşılabilir ulaşım çözümleri sunma yaklaşımımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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