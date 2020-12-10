GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

Yeni yılda çevre dostu ve rengarenk ambalaj tasarımları öne çıkacak

2021 yılının ambalaj tasarımı trendleri

Yeni yılda çevre dostu ve rengarenk ambalaj tasarımları öne çıkacak
TÜRKİYE
84 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Yeni yılda çevre dostu ve rengarenk ambalaj tasarımları öne çıkacak
 
2021 yılının ambalaj tasarımı trendleri
 
Yeni dünya düzeni ile birlikte tüketicilerin özellikle hızlı tüketim ürünlerinde satın alma davranışları şekil değiştirmeye başladı. Ambalaj tasarımı ofislerinin pandemiye bağlı olarak değişen tüketici beklentilerini analiz ederek bu doğrultuda yeni projeler ürettiklerini ifade eden B12 Creative Branding’in Kurucusu ve Kreatif Direktörü Bürkan Çiftçigüzeli, 2021 yılındaki ambalajlarda daha çok sağlık ve çevre unsurlarının tasarımların odak noktasını oluşturacağını belirtti.
 
Pazarlama sektöründe fark yaratmanın önemli etkenlerinden biri olan ambalaj tasarımı, tüketici taleplerinin değişmesi ile birlikte daha da önemli hale geldi. Ambalaj tasarımlarının önümüzdeki dönemlerde çok daha doğal, sürdürülebilir materyallerden üretileceğini ve içeriğindeki ürünün daha doğal olacağını belirten B12 Creative Branding’in Kurucusu ve Kreatif Direktörü Bürkan Çiftçigüzeli, ambalajın çevreyi koruyan ve zarar vermeyen yapısı sayesinde tüketici için de daha tercih edilir olacağını vurguladı. Çevre dostu ambalaj örneklerinin dünyada hızla yaygınlaşmaya başladığını dile getiren Çiftçigüzeli, “Ünlü bir su markası, etiketsiz şişelerini satışa sunarken aynı zamanda tutkal ve daha fazla plastik kullanımını da otomatik olarak sonlandırmış oldu. Kuşkusuz bu markaların ufak gibi gözüken farkındalıkları yılda milyonlarca adet üretilen şişeleri ve başka markaların da bu gibi yenilikleri takip ettiğini düşündüğünüzde oldukça önemli boyutlara ulaşıyor. Yine uluslararası bir çorba markası geri dönüştürülebilir çorba ambalajlarını tüketicilerin beğenisine sundu. Dünyanın en büyük oyuncak üreticisi, artık kutularından çıkan plastik poşetler yerine kağıt poşetleri kullanma kararı aldı. Bu gibi örnekler ufak ufak ülkemizde de görülmeye başlandı, ancak yaygınlaşması biraz zaman alacak” dedi.
 
Markalar artık daha şeffaf olmak zorunda
2021 yılında ambalajların yapısı ile ilgili önemli değişikliklere ek olarak ürün etiketlerinde de yeniliklerin olacağını öngören Çiftçigüzeli, “Sağlıklı yaşam kaygısıyla birlikte bilinçli tüketicilerin artması beraberinde ürün içeriklerini önemli hale getirdi. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde markalar, ambalajlarında ürünlerin içinde ne kadar şeker içerdiğini ya da doğal içeriklerle üretilip üretilmediğine dair bilgileri daha net ve kolay anlaşılır bir şekilde verecek” şeklinde değerlendirme yaptı.
 
Ambalajlarda canlı renkler hakim olacak
Ambalaj tasarımlarında doğallığın kendisini sıcak ve güçlü renklerle hissettireceğini söyleyen B12 Creative Branding’in Kurucusu ve Kreatif Direktörü Bürkan Çiftçigüzeli şu yorumda bulundu: “Bunaldığımız, sıkıldığımız şu günlerde tüketicilere kendilerini daha motive, enerjik ve canlı hissettiren renklerin hakim olduğu ve yine içerisinde kendilerini bulacakları illüstrasyonlu tasarımlara sahip ambalajlar pazarlama dünyasını daha da keyifli hale getirecek. Ambalajı ilk açtığınızda, yenilikçi güzel hisler ve deneyimler bırakan markalar bir sonraki seçimde tercih sebebi olacak.”
 
Ambalaj-g-rseli-103420075Ambalaj-g-rseli2-103418872Ambalaj-g-rseli3-103420982B12-Creative-Branding-in-Kurucusu-ve-Kreatif-Direkt-r-B-rkan-ift-ig-zeli-103421372

 
 
Minimalist tasarımlara ilgi artıyor
Ambalaj tasarımında minimalist etkilerin Avrupa’da birçok marka ve üründe uzun zamandır görüldüğünü fakat ülkemizde sosyo-ekonomik etkilerden dolayı biraz daha yavaş ilerlediğini belirten Bürkan Çiftçigüzeli, mesajları daha net veren minimalist tasarımların önümüzdeki dönem daha fazla kullanılacağını söyledi. Aynı zamanda “Az”ın etkisinin “Daha çok” olduğunun altını çizen Çiftçigüzeli, “Tüketici tercihlerinin ve etkilerinin bu denli değiştiği bir dönemde ambalaj tasarımının etkisini de çok daha iyi anlıyoruz” dedi.
 
 
B12 Creative Branding Hakkında
2014 yılında İstanbul merkezli bir tasarım ofisi olarak kurulan B12, kısa sürede sektörünün lideri konumundaki ulusal ve uluslararası önemli perakende markalarına hizmet vermeye başladı. Bürkan Çiftçigüzeli ve Fulya Çiftçigüzeli önderliğinde yurt dışındaki tasarım ofislerinin hizmet kalitesini ve stratejik yaklaşımlarını Türkiye’de de sağlamak amacıyla yola çıkan B12, yaptığı çalışmalarla birçok ödül kazandı. Ambalaj tasarımı ve markalaşma konusunda uzmanlaşan tasarım ofisi, multidisipliner tasarımcı kadrosu ile hizmet veriyor.

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA İÇİN YENİ GENELGE YAYIMLANDI
BORÇ NEREDEYSE YARI YARIYA SİLİNECEK
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yürürlüğe girdi!
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN “10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ” MESAJI
ISPARTA VE BÖLGESİ İÇİN METEOROLOJİK UYARI
ISPARTA'DA CHIP TUNNING İLE ARACINIZDA YÜZDE 40 GÜÇ ARTIŞI
ISPARTA MERKEZ VE İLÇELERİ 7/24 DENETLENİYOR!
İz bırakan kadim bilgiler, 'İlham veren üniversite' güvencesiyle kayıt altında
Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 100 şahıs yakalandı
Resmen patlama yaşandı! 20 bin kişiye iş imkanı!
EVDE KALARAK ISPARTA’YI KEŞFET -1
ALTIN İÇİN 2021 UYARISI
Isparta'da Bayanların Cazibe Merkezi Ahmet Akın Bayan Kuaförü
Isparta hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasına uydu.
Isparta'da uyuşturucu operasyonları... Dedektör burunlar iş başında!
ISPARTA'DA SÜRÜCÜLER BU HABERE DİKKAT! TRAFİKTEN MEN VE PARA CEZASI VAR!
ISPARTA İÇİN YENİ GENELGE VE SIKÇA SORULAN SORULARIN CEVAPLARI
Isparta'da Emniyet'ten Kaçakçılık ve FETÖ/PDY Operasyonları
Isparta İl Özel İdaresi 2021 Yılı Bütçe Kararnamesi Bütçe Tasarısı ve Yatırım Programı
Borcu olanlara müjdeli haber: Faizsiz 120 taksit yapılacak
Isparta'da pratik korona testi cihazı hızlı tanı kiti Telalem'de
ISPARTA'NIN ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SERVİS NOKTASI SÜPÜRGE DÜNYASI
ÜST DÜZEY BİR YALITIM VE ESTETİK İÇİN KALECAMPEN!
Eğirdir Gölün'nde bölünme tehlikesi!
Akdeniz'de meydana gelen Isparta'dan da hissedildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
ISPARTA PIRLANTAISPARTA aksesuarISPARTA AKTARISPARTA online avmISPARTA kozmetikISPARTA egzoz tamiriISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA uygun avm, ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜ, ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veliler ve öğretmenler için çok önemli duyuruMilli Eğitim Bakanlığı'ndan veliler ve öğretmenler için çok önemli duyuru04 Aralık 2020
ÜST DÜZEY BİR YALITIM VE ESTETİK İÇİN KALECAMPEN!ÜST DÜZEY BİR YALITIM VE ESTETİK İÇİN KALECAMPEN!05 Aralık 2020
Bilim Kurulu alarma geçti! kapsamlı kapatma yolda...Bilim Kurulu alarma geçti! kapsamlı kapatma yolda...04 Aralık 2020
56 saatlik kısıtlama başladı...işte merak edilen soruların cevapları56 saatlik kısıtlama başladı...işte merak edilen soruların cevapları04 Aralık 2020
Isparta Haber: Tekvando Antrenörü Yaşar Erbil’e Milli GörevIsparta Haber: Tekvando Antrenörü Yaşar Erbil’e Milli Görev04 Aralık 2020
FARKINDAYIZ... SİZİNLEYİZ...FARKINDAYIZ... SİZİNLEYİZ...03 Aralık 2020
Arayın Isparta'da yöresel gıdalar ve tüm şarküteri ürünleri size gelsin!Arayın Isparta'da yöresel gıdalar ve tüm şarküteri ürünleri size gelsin!04 Aralık 2020
PASTA SİPRAİŞİ İÇİN ISPARTA'DA EZGİ PASTANESİPASTA SİPRAİŞİ İÇİN ISPARTA'DA EZGİ PASTANESİ04 Aralık 2020
Kısıtlamalar bu akşam başlıyor! Hafta sonu sadece bunlara izin var...Kısıtlamalar bu akşam başlıyor! Hafta sonu sadece bunlara izin var...04 Aralık 2020
ISPARTA'NIN ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SERVİS NOKTASI SÜPÜRGE DÜNYASIISPARTA'NIN ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SERVİS NOKTASI SÜPÜRGE DÜNYASI05 Aralık 2020
Eğirdir Gölün'nde bölünme tehlikesi!Eğirdir Gölün'nde bölünme tehlikesi!05 Aralık 2020
Akdeniz'de meydana gelen Isparta'dan da hissedildiAkdeniz'de meydana gelen Isparta'dan da hissedildi05 Aralık 2020
Isparta Orman Bölge'de Tatbikat!Isparta Orman Bölge'de Tatbikat!04 Aralık 2020
Borcu olanlara müjdeli haber: Faizsiz 120 taksit yapılacakBorcu olanlara müjdeli haber: Faizsiz 120 taksit yapılacak07 Aralık 2020
ALTIN İÇİN 2021 UYARISIALTIN İÇİN 2021 UYARISI08 Aralık 2020
Isparta'da Bayanların Cazibe Merkezi Ahmet Akın Bayan KuaförüIsparta'da Bayanların Cazibe Merkezi Ahmet Akın Bayan Kuaförü08 Aralık 2020
BAGEV’den iş arayanlara ücretsiz koçlukBAGEV’den iş arayanlara ücretsiz koçluk07 Aralık 2020
Isparta'da Emniyet'ten Kaçakçılık ve FETÖ/PDY OperasyonlarıIsparta'da Emniyet'ten Kaçakçılık ve FETÖ/PDY Operasyonları07 Aralık 2020
ISPARTA İÇİN YENİ GENELGE VE SIKÇA SORULAN SORULARIN CEVAPLARIISPARTA İÇİN YENİ GENELGE VE SIKÇA SORULAN SORULARIN CEVAPLARI07 Aralık 2020
ISPARTA'DA SÜRÜCÜLER BU HABERE DİKKAT! TRAFİKTEN MEN VE PARA CEZASI VAR!ISPARTA'DA SÜRÜCÜLER BU HABERE DİKKAT! TRAFİKTEN MEN VE PARA CEZASI VAR!07 Aralık 2020