Isparta SDÜ 6 alanı kiraya vermek için ihaleye çıkıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi, bünyesindeki 3 kantin, elektrikli araç şarj istasyonu alanı ile çiçek ve baskı otomatı noktalarını 3 yıllığına kiraya verecek. İhaleler 1-3 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörlüğü, üniversite bünyesinde bulunan 6 farklı alanın kiraya verilmesi için ihale ilanına çıktı. Kantin işletmelerinden elektrikli araç şarj istasyonlarına kadar farklı alanları kapsayan ihalelerde yıllık kira bedelleri de belli oldu.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi kapsamında açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihalelerde, kiralama süresi 3 yıl olarak belirlendi.

SDÜ'de 3 kantin kiraya verilecek

İhale kapsamında üniversitenin farklı yerleşkelerinde bulunan üç kantin işletmesi yeni kiracılarını bekliyor.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Kantini (Doğu Yerleşkesi)

Açık alan: 190 metrekare

Kapalı alan: 261,79 metrekare

Yıllık kira bedeli: 421 bin TL + KDV

Geçici teminat: 12 bin 630 TL

İhale tarihi: 1 Aralık 2026

İhale saati: 10.30

Spor Bilimleri Fakültesi Kantini (Batı Yerleşkesi)

Açık alan: 110,39 metrekare

Kapalı alan: 105,30 metrekare

Yıllık kira bedeli: 220 bin TL + KDV

Geçici teminat: 6 bin 600 TL

İhale tarihi: 1 Aralık 2026

İhale saati: 14.30

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kantini

Kapalı alan: 147,67 metrekare

Yıllık kira bedeli: 146 bin 500 TL + KDV

Geçici teminat: 4 bin 395 TL

İhale tarihi: 2 Aralık 2026

İhale saati: 10.30

Elektrikli araç şarj istasyonu da kiralanacak

SDÜ Doğu Yerleşkesi'nde elektrikli araç şarj istasyonu kurulması amacıyla toplam 75 metrekarelik alan kiraya verilecek.

Her biri 25 metrekare olan 3 ayrı AC şarj istasyonu alanı için yıllık tahmini kira bedeli 71 bin TL + KDV olarak açıklandı.

İhalenin 2 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 14.30'da yapılacağı bildirildi. İhaleye katılacaklardan 2 bin 130 TL geçici teminat istenecek.

Şarj istasyonu ihalesine katılacak işletmelerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen Şarj Ağı İşletmeci Lisansı'na sahip olması gerekiyor.

Çiçek ve baskı otomatları için de ihale var

Üniversite yönetimi, Doğu ve Batı yerleşkelerinde kullanılmak üzere çiçek ve baskı otomatı alanlarını da kiraya çıkarıyor.

Çiçek otomat makinesi alanı

Toplam alan: 10 metrekare (2 adet)

Yıllık kira bedeli: 126 bin TL + KDV

Geçici teminat: 3 bin 780 TL

İhale tarihi: 3 Aralık 2026

İhale saati: 10.30

Baskı otomat makinesi alanı

Toplam alan: 8 metrekare (2 adet)

Yıllık kira bedeli: 30 bin 500 TL + KDV

Geçici teminat: 915 TL

İhale tarihi: 3 Aralık 2026

İhale saati: 14.30

Kantin ihalelerinde deneyim şartı aranacak

İhaleye katılmak isteyen işletmeciler için bazı özel şartlar da bulunuyor.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi kantin ihalesine katılacakların yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl kantin veya kafeterya işletmeciliği deneyimine sahip olması gerekiyor.

Spor Bilimleri Fakültesi ile Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kantin ihalelerinde ise en az 3 yıllık işletmecilik deneyimi şartı aranıyor.

Şartname bedeli 1.000 TL olarak açıklandı

İhalelere katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, üniversite tarafından belirlenen şartname ve başvuru koşullarını yerine getirmesi gerekiyor.

İhale şartnamesi ve eklerinin alınması zorunlu tutulurken, şartname bedeli 1.000 TL olarak belirlendi.

İsteklilerin, bedeli SDÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırarak ödeme dekontuyla birlikte İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama ve Satış Şubesinden şartnameyi temin edebileceği bildirildi.

Başvuru kapsamında oda kayıt belgeleri, imza beyannamesi veya imza sirküleri, adli sicil kaydı, SGK ve vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgeler ile geçici teminat belgesi gibi evraklar talep ediliyor.

İhaleler SDÜ'de gerçekleştirilecek

Tüm ihaleler, Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonunda yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin, gerekli belgeleri ilgili ihale saatine kadar SDÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama ve Satış Şubesine teslim etmesi gerekiyor.

Üniversite Rektörlüğü, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli belirlemekte serbest olduğunu duyurdu.

Üniversitenin kiraya çıkaracağı 6 farklı alan için gözler şimdi Aralık ayında gerçekleştirilecek ihalelere çevrildi.