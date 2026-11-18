Isparta’da okulun bahçe duvarı çöktü! Öğrenciler için tehlike oluşturuyor

Isparta’nın Fatih Mahallesi’nde bulunan bir kolejin spor alanına ait bahçe duvarının bir bölümü çöktü. Zabıta Müdürlüğü binası yan yolunda meydana gelen olay, öğrenciler ve çevreden geçen vatandaşlar açısından güvenlik endişesine neden oldu. Bölgede acil önlem alınması bekleniyor.

Isparta’nın Fatih Mahallesi’nde yaşanan duvar çökmesi, çevrede güvenlik sorununu gündeme getirdi. Zabıta Müdürlüğü binasının yan yolunda bulunan bir koleje ait spor alanının bahçe duvarının bir bölümünün çöktüğü görüldü.

Edinilen bilgilere göre, duvarın çöken kısmı spor alanının içerisine doğru devrildi. Olayın ardından bölgede oluşan görüntüler, hem okul çevresinde hem de yaya güzergâhında olası kazalara ilişkin endişeleri artırdı.

Öğrenciler ve vatandaşlar için risk oluşturuyor

Özellikle öğrencilerin kullandığı spor alanının çevresinde meydana gelen hasar, güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Çöken duvarın yanı sıra çevredeki hasarlı bölümlerin de tehlike oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Bölgede acil önlem alınması bekleniyor

Gece saatlerinde görüntülenen hasarlı alanda, olası bir kazanın önüne geçilmesi için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve duvarın onarılması bekleniyor.

Vatandaşlar, öğrencilerin ve çevreden geçenlerin güvenliği için bölgede gerekli çalışmaların gecikmeden yapılmasını istiyor.