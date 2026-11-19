Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamında katıldığı uluslararası panelde kentin geleceğini ilgilendiren önemli projeleri anlattı. İçme suyu yatırımlarından yenilenebilir enerjiye, yağmur suyu toplama çalışmalarından çevreci ulaşım taleplerine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Başdeğirmen, özellikle Aksu’dan Isparta’ya su getirilmesi projesine dikkat çekti.

“80 yıl su sorunu konuşulmayacak” Başdeğirmen, Aksu’dan getirilecek suyun devreye alınmasıyla Isparta’nın uzun vadeli içme suyu ihtiyacının güvence altına alınmasını hedeflediklerini açıkladı.

COP31’de Isparta’nın gelecek projelerini anlattı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte Antalya’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 programına katıldı.

İLBANK tarafından düzenlenen “Yerelden Küresele: Dirençli Şehirler İçin Ortak Çözümler” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alan Başdeğirmen, iklim değişikliğinin şehirler üzerindeki etkileri ve Isparta’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Aksu’dan Isparta’ya su getirilmesi hedefleniyor

Panelin en dikkat çeken başlıklarından biri Isparta’nın içme suyu geleceği oldu. Kentin uzun yıllardır içme suyu ihtiyacının önemli bölümünü Eğirdir Gölü’nden karşıladığını belirten Başdeğirmen, kuraklık nedeniyle göldeki su seviyesinin düşmesinin geçtiğimiz dönemde ciddi sıkıntılara yol açtığını anlattı.

Su seviyesindeki düşüş nedeniyle pompaların su çekmekte zorlandığını ve içme suyu sisteminde sorunlar yaşandığını ifade eden Başdeğirmen, alternatif kaynakların devreye alınması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Mevcut 8 milyon metreküplük içme suyu barajının yanında 5 milyon metreküp kapasiteli yeni bir baraj yapıldığını belirten Başdeğirmen, toplam 13 milyon metreküplük kapasiteye ulaşıldığını ve kaynak sularıyla birlikte kentin su ihtiyacının karşılanmasına yönelik önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Başdeğirmen, Aksu ilçesindeki su kaynağından Isparta’ya su taşınması için hazırlanan projenin yatırım programına alındığını, ancak ihale sürecinin henüz gerçekleştirilmediğini açıkladı.

Projenin hayata geçirilmesiyle ilgili beklentisini dile getiren Başdeğirmen, “Aksu’dan gelecek suyu da Isparta’ya getirdiğimiz zaman tahminimiz 80 yıl suyla alakalı problem konuşulmayacak.” ifadelerini kullandı.

Enerji ihtiyacı güneş yatırımlarıyla karşılanacak

Aksu’dan su getirilmesi projesinin önemli başlıklarından biri de enerji maliyeti. Suyun taşınması sırasında ortaya çıkacak elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji yatırımlarıyla karşılanması planlanıyor.

Belediyeye ait 22 megavatlık güneş enerjisi santrali bulunduğunu açıklayan Başdeğirmen, bu yatırımların belediyenin elektrik ihtiyacına katkı sağladığını belirtti.

Yeni dönemde 25 megavatlık güneş enerjisi santrali ve 5 megavatlık hidroelektrik santrali projelerinin de planlandığını ifade eden Başdeğirmen, gelecek yılın sonuna kadar toplam 52 megavatlık güneş ve hidroelektrik enerji kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Yağmur suları da değerlendirilecek

Isparta’nın su kaynaklarını daha verimli kullanabilmesi için yağmur suyu toplama çalışmalarına da değinen Başdeğirmen, toplam 30 milyon metreküp kapasiteli yağmur suyu toplama alanları oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Toplanacak suların bahçe sulaması, itfaiye hizmetleri, bina yıkımlarında sulama ve benzeri alanlarda değerlendirilmesi planlanıyor. Böylece içme suyu kaynaklarının farklı ihtiyaçlar için gereksiz kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İleri arıtma tesisi için 18 Aralık tarihi açıklandı

Başdeğirmen, kentin altyapı ve çevre yatırımları kapsamında ileri arıtma tesisi projesine de değindi. Tesisin ihalesinin 18 Aralık’ta yapılmasının planlandığını belirten Belediye Başkanı, projenin Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirileceğini ifade etti.

Isparta’ya hafif raylı sistem talebi

Panelde ulaşım konusunu da gündeme getiren Başdeğirmen, Isparta’da hafif raylı sistem kurulmasını istediklerini dile getirdi.

Raylı sistem yatırımlarında nüfus kriterinin önemli bir engel oluşturduğunu belirten Başdeğirmen, yaklaşık 350 bin nüfusa sahip Isparta gibi şehirlerin de belirli şartlarla bu yatırımlardan yararlanabilmesi gerektiğini savundu.

Raylı sistemin şehir içi ulaşımda emisyonların azaltılmasına katkı sağlayacağını ifade eden Başdeğirmen, mevcut nüfus kriterlerinin yeniden değerlendirilmesini istedi.

Sıfır atık ve ağaçlandırma çalışmaları

Isparta’da çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaları da anlatan Başdeğirmen, her yıl 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Isparta’nın sıfır atık konusunda pilot iller arasında bulunduğunu hatırlatan Başdeğirmen, okullarda öğrencilere yönelik çevre eğitimleri düzenlediklerini ve her yıl yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çeken Başdeğirmen, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmayı amaçladıklarını ifade etti.

Isparta’nın doğal güzelliklerine davet

Konuşmasında Isparta’nın gülü, lavantası ve meyve bahçelerine de yer veren Başdeğirmen, kentin doğal ve turistik değerlerini uluslararası katılımcılara anlattı. Isparta’nın ziyaret edilmesi gereken önemli şehirlerden biri olduğunu belirterek katılımcıları kente davet etti.

Panel sonunda teşekkür plaketi verildi

Banu Aslan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve GİZ Kıdemli Proje Danışmanı Bülent Cindil de değerlendirmelerde bulundu.

Programın sonunda İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan tarafından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür plaketi takdim edildi.

Başdeğirmen ve beraberindeki heyetin COP31 programı, katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerin ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.