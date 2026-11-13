Binali Yıldırım’dan AK Parti Isparta teşkilatına ziyaret

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı ve Türkiye’nin son Başbakanı Binali Yıldırım, Isparta programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek İl Başkanı Furkan Cem Er ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Isparta’da bir dizi program ve temas gerçekleştiren Binali Yıldırım, kentteki ziyaretleri kapsamında AK Parti Isparta İl Başkanlığı’na da konuk oldu. İl Başkanı Furkan Cem Er ve partililer tarafından karşılanan Yıldırım, teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Yıldırım paylaşımında, “AK Parti Isparta İl Başkanlığımızı ziyaret ederek, değerli dava arkadaşlarımızla bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; milletimize hizmet yolunda aynı inanç ve kararlılıkla Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, İl Başkanı Furkan Cem Er başta olmak üzere tüm teşkilat mensuplarına başarı dileklerini de iletti.

Isparta programı anaokulu açılışıyla başladı

Binali Yıldırım, 12 Kasım’da gerçekleştirdiği Isparta programına Seyit Onbaşı Kızılay Anaokulu’nun açılış töreniyle başladı. Eşi Semiha Yıldırım ve Isparta Valisi Abdullah Erin’in de katıldığı açılışın ardından kentteki temaslarını sürdüren Yıldırım, Isparta Valiliği ile AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Başdeğirmen’e geçmiş olsun ziyareti

Yıldırım’ın Isparta programında öne çıkan temaslardan biri de trafik kazası geçiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen’e yönelik geçmiş olsun ziyareti oldu.

Yıldırım, Vali Abdullah Erin ve AK Parti Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ile Osman Zabun’un da yer aldığı heyetle hastanede Başdeğirmen çiftini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Isparta’daki temaslarıyla gündeme gelen Yıldırım, ziyaretlerinin ardından sosyal medya paylaşımında AK Parti teşkilatına yönelik başarı mesajı verdi.



