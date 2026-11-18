Isparta’da yola dökülen yağ kazalara neden oldu! Motosikletliler peş peşe düştü

Isparta’nın Fatih Mahallesi’nde yola dökülen yağ, motosiklet sürücülerine zor anlar yaşattı. AVM bölgesindeki Ertokuş Caddesi’nde kayganlaşan zeminde çok sayıda motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek yere düştü. Polis ekipleri bölgede önlem alırken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Isparta’da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren olay, Fatih Mahallesi Ertokuş Caddesi üzerindeki AVM bölgesinde meydana geldi.

Öğle saatlerinde yola dökülen yağ nedeniyle asfaltın kayganlaşması, özellikle motosiklet sürücülerini olumsuz etkiledi. Bölgeden geçen motosiklet sürücüleri, kaygan zemin nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek peş peşe yere düştü.

Polis ekipleri bölgede önlem aldı

Yaşanan olayların ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yeni kazaların yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrol altına aldı.

Belediye ekipleri yağ temizliği yaptı

Yola dökülen yağın oluşturduğu tehlikenin giderilmesi için Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de çalışma başlattı.

Ekipler, asfalt üzerindeki yağın temizlenmesi ve yolun yeniden güvenli hale getirilmesi için müdahalede bulundu.

Özellikle motosiklet sürücüleri açısından büyük risk oluşturan olay, trafikte yol güvenliğinin ve yola dökülen maddelere karşı hızlı müdahalenin önemini bir kez daha ortaya koydu.