Isparta Belediyesi'nden vergi uyarısı: Son gün 30 Kasım!

Isparta Belediyesi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisinin 2026 yılı ikinci taksit ödemeleri için vatandaşlara çağrıda bulundu. Vergi borçlarını ödemek isteyenler için son tarih 30 Kasım 2026 Pazartesi olarak açıklandı.

Isparta Belediyesi, 2026 yılına ait vergi ödemelerinin ikinci taksit döneminin sona ermesine sayılı günler kala vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan duyuruda, Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV), Emlak Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisi ikinci taksit ödemelerinin en geç 30 Kasım 2026 Pazartesi gününe kadar yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Ödemeler birçok tahsilat noktasından yapılabilecek

Vergi ödemelerini belediye veznelerinden gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü Tahsilat Veznelerinin yanı sıra farklı mahallelerde bulunan tahsilat noktalarından da yararlanabilecek.

Ödeme yapılabilecek noktalar şöyle sıralandı:

Davraz Mahallesi

Doğancı Mahallesi

Çünür Mahallesi

Yedişehitler Mahallesi

Sanayi bölgesi

Gülistan Mahallesi

Karaağaç Mahallesi

Çarşamba Kapalı Pazaryeri

Tahsilat veznelerinin çalışma saatleri ise 08.30-12.30 ve 13.30-17.30 olarak açıklandı.

İnternetten ödeme kolaylığı

Vergi ödemelerini veznelere gitmeden yapmak isteyen vatandaşlar da işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Bu kapsamda ödemeler, Isparta Belediyesi'nin resmî internet sitesindeki E-Belediye sistemi ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Belediye, vatandaşların son ödeme tarihini göz önünde bulundurarak işlemlerini 30 Kasım'a kadar tamamlamalarını istedi.