Isparta’da Gönülleri Isıtan Buluşma: 13 Yetim Çocuk İçin Unutulmaz Sünnet Şöleni!

Isparta’da Gönülleri Isıtan Buluşma: 13 Yetim Çocuk İçin Unutulmaz Sünnet Şöleni!
ISPARTA
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Isparta’da Gönülleri Isıtan Buluşma: 13 Yetim Çocuk İçin Unutulmaz Sünnet Şöleni!

Isparta’da Darülşefkat Derneği öncülüğünde hayata geçirilen anlamlı organizasyonda, babalarını kaybeden 13 yetim ve öksüz çocuk sünnet ettirildi. Isparta Belediyesi’nin ve şehirdeki sivil toplum kuruluşlarının güçlü destek verdiği şölen, renkli görüntülere ve duygusal anlara sahne oldu.

Isparta'da toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri sergilendi. Darülşefkat Derneği tarafından düzenlenen toplu sünnet merasimi, Isparta Belediyesi’nin değerli katkıları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yoğun katılımıyla Gül Köşkü'nde gerçekleştirildi.

Muhteşem Bir Konvoyla Başlayan Mutluluk

Etkinlik, çocukların yüzünü güldüren görkemli bir konvoyla başladı. Şehrin sokaklarında düzenlenen konvoyla büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşayan çocuklar, kendileri için hazırlanan bu özel günün tadını çıkardı. Konvoyun ardından Elele Derneği – Gül Köşkü'nde mevsim programı icra edildi ve ney eşliğinde geleneksel yemek ikramında bulunuldu.
Bu anlamlı konvoyun bir başka güzel detayı ise Radyo Isparta 98.6 oldu! Nostaljik Mercedeslerin ve diğer araçların oluşturduğu konvoyda Radyo Isparta tercih edildi. 98.6’nın müzikleri eşliğinde ilerleyen konvoy, geçmişin otomobil kültürünü ve nostaljik radyo keyfini bir araya getird

 Gönüllüler Tek Yürek Oldu

Organizasyonun başarısında, Isparta Belediyesi’nin sunduğu desteklerin yanı sıra Isparta’daki sivil toplum kuruluşlarının ve esnafın gösterdiği dayanışma büyük rol spielte. Davraz Offroad Kulübü, Klasik Isparta Mercedes Kulübü, Eren Organizasyon, Baloncu Baba, Kadir Organizasyon ve hayırseverlerin katkılarıyla çocukların bu mutlu gününde hiçbir detay unutulmadı. Düzenlenen bu büyük düğün havasındaki organizasyon, şehirde gıda, eğlence ve dayanışma rüzgarları estirdi.

"Bu Sevince Hep birlikte Şahit Olduk"

Çocukların bu özel ve anlamlı gününde onları yalnız bırakmayan katılımcılar, yaşanan mutluluğun tarif edilemez olduğunu belirtti. Darülşefkat Derneği Başkanı Zehra Efe öncülüğünde yürütülen çalışmalarla organize edilen şölen; başta Isparta Belediyesi olmak üzere desteğini esirgemeyen tüm kurum, kuruluş ve hayırseverlerin katkılarıyla taçlandırıldı.

Yetim ve öksüz çocukların yüzündeki gülümseme ve ailelerin yaşadığı gurur, Isparta'da uzun süre unutulmayacak örnek bir dayanışma tablosu oluşturdu.

 

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Isparta’da Gönülleri Isıtan Buluşma: 13 Yetim Çocuk İçin Unutulmaz Sünnet Şöleni!
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