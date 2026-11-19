Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen “Dijitalleşen Dünyada Bilinçli Tüketim: Sosyal Medya Tuzakları ve Haklarımız” konulu resim yarışmasında Isparta’yı temsil eden öğrenciler, katılım sertifikalarına kavuştu. Tüketici haklarının korunması konusunda örnek bir mücadele ortaya koyan Ahmet Aydemir ise “Bilinçli Tüketici Ödülü”ne layık görüldü.

Isparta’yı temsil eden öğrencilere sertifika Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen resim yarışmasında ilimizi temsil eden öğrencilerin katılım belgeleri düzenlenen takdim programında verildi.

Sosyal medya tuzaklarına karşı bilinçli tüketim vurgusu

“Dijitalleşen Dünyada Bilinçli Tüketim: Sosyal Medya Tuzakları ve Haklarımız” başlığıyla düzenlenen yarışmada, dijital dünyada tüketici haklarının korunması ve bilinçli tüketim konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Yarışmaya katılarak Isparta’yı temsil eden öğrenciler, hazırladıkları resimlerle bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusuna dikkat çekti. Öğrencilere katılım sertifikaları takdim edilerek emekleri ve katkıları dolayısıyla tebrik edildi.

Ahmet Aydemir’e Bilinçli Tüketici Ödülü

Programda ayrıca tüketici haklarının korunması konusunda sergilediği örnek hak arama mücadelesiyle Ticaret Bakanlığı tarafından “Bilinçli Tüketici Ödülü”ne layık görülen Ahmet Aydemir de tebrik edildi.

Tüketici haklarının bilinmesi, korunması ve gerektiğinde yasal yollarla aranmasının önemini ortaya koyan Aydemir’in mücadelesi, bilinçli tüketim konusunda örnek bir davranış olarak değerlendirildi.

Bilinçli tüketim için farkındalık mesajı Öğrencilerin yarışmayla ortaya koyduğu çalışmalar ve Ahmet Aydemir’in tüketici hakları konusundaki mücadelesi, bilinçli tüketimin ve hak arama kültürünün önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Öğrenciler tebrik edilerek başarılarının devamı dilenirken, tüketici hakları konusunda örnek bir duruş sergileyen Ahmet Aydemir’e de teşekkür edildi. Program, bilinçli tüketim konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.