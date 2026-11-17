Isparta’da alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 291 bin TL ceza!

Isparta Toptancılar Sitesi’nde sabah saatlerinde polis ekiplerinin dikkatini çeken sürücüye yapılan kontrollerde, 2 promilin üzerinde alkol tespit edildi. Ehliyetsiz olduğu da belirlenen sürücüye ve araç sahibine uygulanan cezaların toplamı 291 bin TL’ye ulaştı.

Isparta’da trafik denetimleri sırasında tespit edilen ihlal, yüksek miktardaki idari para cezasıyla gündeme geldi. Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Toptancılar Sitesi içerisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede görev yapan trafik polisleri, şüpheli hareketleri nedeniyle bir aracı durdurdu. Sürücü üzerinde yapılan kontrollerde şahsın 2 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlendi. Yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu da ortaya çıktı.

Sürücüye 250 bin TL ceza uygulandı

Mevzuat kapsamında gerçekleştirilen işlemler doğrultusunda sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL, alkollü araç kullanmaktan ise 50 bin TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca araç sahibine, ehliyetsiz kişiye aracını kullandırması nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Toplam ceza 291 bin TL’ye ulaştı

Sürücü ve araç sahibi hakkında uygulanan idari para cezalarının toplamının 291 bin TL olduğu öğrenildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.