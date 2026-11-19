Isparta’da Trafik Denetimlerinde Dikkat Çeken Gece! Aynı Sürücü İkinci Kez Yakalandı

Isparta’da gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ilginç anlar yaşandı. Daha önce ters yönde ilerlediği için işlem yapılan motosiklet sürücüsü, yaklaşık bir saat sonra aynı ihlali yeniden yaparken yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen bir sürücünün polis ekiplerinden defalarca özür dilemesi ise geceye damga vurdu.

Isparta’da trafik güvenliğini sağlamak amacıyla polis ekipleri tarafından sürdürülen gece denetimlerinde hem kural ihlalleri hem de dikkat çeken diyaloglar yaşandı.

Denetimlerin adreslerinden biri Fatih Mahallesi 4504/1 Sokak, Toptancılar Sitesi oldu. Saat 02.40 sıralarında gerçekleştirilen kontrollerde, ekiplerin daha önce de işlem yaptığı bir motosiklet sürücüsü yeniden karşılarına çıktı.

Aynı hatayı bir saat içinde tekrarladı

Edinilen bilgilere göre motosiklet sürücüsü, yaklaşık bir saat önce Gazi Kemal Mahallesi İmam Hasan Sokak üzerinde ters yönde ilerlediği gerekçesiyle polis ekiplerince durdurularak hakkında işlem yapılmıştı.

Ancak aynı sürücünün kısa süre sonra bu kez de Toptancılar Sitesi çevresinde aynı trafik ihlalini gerçekleştirdiği belirlendi. Böylece sürücü, yaklaşık bir saat içerisinde ikinci kez benzer ihlalle polis ekiplerine yakalandı.

Alkollü sürücüden polise defalarca özür

Gece denetimlerinde dikkat çeken bir diğer olayda ise bir otomobil sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin işlem yaptığı sırada sürücünün defalarca özür dilemesi üzerine ilginç bir diyalog yaşandı. Sürücünün tavrına karşılık veren polis memuru, "İlk defa alkollü olup da özür dileyen bir vatandaş gördük, tebrik ederim" ifadelerini kullandı. Ardından sürücüyle tokalaştı.

Alkollü sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulanırken ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Denetimler gece boyunca sürdü

Isparta’da trafik ekipleri, sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak, trafik kurallarına uyulmasını temin etmek amacıyla gece boyunca şehrin farklı noktalarında denetimlerine devam etti.

Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanmasında sürücülerin kurallara uymasının ve özellikle ters yön, alkollü araç kullanımı gibi ciddi ihlallerden kaçınmasının önemine dikkat çekiyor.



