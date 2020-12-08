FAR AVI YAPTILAR ARABALARINDAN OLDULAR

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğümüze bağlı Av Koruma ve Kontrol ekiplerince gelen ihbar üzerine far avı yapan kişiler hakkında cezai işlem uygulanmıştır.Korkuteli DKMP Şefliğine gelen ihbarda Elmalı İlçesi Yuva Mahallesi Bostanpınar Mevkiinde araç içerisinden çevreye far tutularak av yapıldığı bildirilmesi üzerine Yuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekibi ile birlikte ilgili şahıslara müdahale edilmiş olup ardından şahıslar ve araç yakalanarak Yuva Jandarma Karakoluna getirilmiştir. Yapılan kontrol neticesinde aracın aküsüne bağlamış oldukları projektör ve takozsuz yarı otomatik av tüfeği ile avlandıkları tespit edilen şahıslara toplamda 7.973,00 TL İdari Para Cezası uygulanmış olup av tüfeği ve DACIA-DUSTER marka otomobile el konularak mülkiyeti kamuya geçirilmiştir.Bölge Müdürlüğümüzce av sezonu boyunca koruma ve kontrol çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir.DKMP 6.Bölge Müdürlüğü