Isparta Anadolu Mahallesi’nde ağaç kesimi tepkisi

Isparta Anadolu Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmaları sürerken kesilen ağaçlar vatandaşların tepkisine neden oldu. Kesimlerin gerekçesi ve izin durumu merak ediliyor.

Isparta Anadolu Mahallesi’nde ağaç kesimi tepkisi
ISPARTA
G.Tarihi: 13.11.2026 16:03
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Anadolu Mahallesi’nde ağaç kesimi tartışması: Yetkililerden açıklama bekleniyor

Isparta’nın Anadolu Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmaları sürerken, bölgede çok sayıda ağacın kesildiğini gösteren fotoğraflar vatandaşların tepkisine neden oldu. Kesimlerin hangi kapsamda gerçekleştirildiği ve gerekli izinlerin alınıp alınmadığı konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Isparta’nın Anadolu Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları, bu kez bölgede gerçekleştirilen ağaç kesimleriyle gündeme geldi.

Isparta Haber Ajansı WhatsApp İhbar Hattı’na ulaşan fotoğraflarda, mahalledeki bir alanda çok sayıda ağacın kesildiği, gövdelerin ve dalların geniş bir alana yayıldığı görülüyor.

Görüntüleri haber merkezimize ulaştıran vatandaşlar, bölgede yaşanan ağaç kesimlerine tepki göstererek konunun yetkililer tarafından incelenmesini istedi.

Kesimlerin gerekçesi merak ediliyor

Anadolu Mahallesi’nde kentsel dönüşüm sürecinin devam ettiği bilinirken, fotoğraflara yansıyan ağaç kesimlerinin dönüşüm çalışmalarıyla bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Ağaçların hangi gerekçeyle kesildiği, kesim öncesinde ilgili kurumlardan izin alınıp alınmadığı ve bölgede yeniden ağaçlandırma çalışması planlanıp planlanmadığı vatandaşların yanıt beklediği sorular arasında yer alıyor.

Gözler yetkili kurumlarda

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yürütülen projelerde yapılaşmanın yanı sıra çevresel değerlerin ve mevcut yeşil alanların korunması da önem taşıyor.

Bu nedenle Anadolu Mahallesi’ndeki kesimlerin hangi proje veya çalışma kapsamında gerçekleştirildiğinin açıklığa kavuşturulması bekleniyor.

Vatandaşlar; Isparta Belediyesi, ilgili birimler ve yetkili kurumların bölgede inceleme yaparak kesimlerin gerekçesi, izin durumu ve çevresel etkileri hakkında kamuoyunu bilgilendirmesini istiyor.

Isparta Haber Ajansı olarak konunun takipçisi olacağız. Yetkili kurumlardan gelecek açıklama ve değerlendirmelere de haberimizde yer vereceğiz.

 

Orman Bölge’den kesimlerle ilgili bilgilendirme

Haberimizin yayımlanmasının ardından konuya ilişkin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bilgilendirme yapıldı. İletilen bilgiye göre, Anadolu Mahallesi olarak bilinen bölgede gerçekleştirilen ağaç kesimleri için resmi izinlerin bulunduğu belirtildi.

Kesim işlemlerine ilişkin dosyaların, İstiklal-1 Mahallesi 805 ada 1 parsel ve İstiklal-1 Mahallesi 806 ada 1 parsel olmak üzere iki ayrı dosya halinde düzenlendiği bildirildi.

Ayrıca söz konusu kesim dosyalarının Servet Çil adına tapulu taşınmazlara ilişkin olduğu ve kesim işlemleri açısından resmi bir sorun bulunmadığı yönünde bilgi verildi.

Böylece vatandaşların tepki gösterdiği ağaç kesimlerine ilişkin izin durumuyla ilgili merak edilen konuya da açıklık getirilmiş oldu.

Isparta Haber Ajansı olarak vatandaşlardan gelen ihbarı kamuoyuna duyururken, yetkili kurumdan iletilen bu bilgiyi de haberimize ekliyoruz.

 

Isparta Anadolu Mahallesi'nde kesilen ağaçlarAnadolu Mahallesi'nde ağaç kesimi sonrası ortaya çıkan görüntülerIsparta Anadolu Mahallesi'nde kentsel dönüşüm alanındaki ağaç kesimleri
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