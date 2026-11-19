Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nda (COP31) 12 projeyle yer alarak Isparta’yı uluslararası platformda temsil etti. Üniversite, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve uygulamalı bilimler alanındaki çalışmalarını dünyanın farklı ülkelerinden katılımcılarla buluşturdu.

COP31’de ISUBÜ imzası 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen COP31 kapsamında üniversite, YÖK Pavilyonu’nda 12 farklı çalışmasıyla dikkat çekti.

YÖK Pavilyonu’nda 12 projeyle yer aldı

ISUBÜ’nün COP31 kapsamında tanıttığı çalışmalar; araştırma ve teknoloji geliştirme, üniversite-sanayi iş birliği, eğitim ve farkındalık, öğrenci inovasyonu ve kurumsal sürdürülebilirlik başlıklarını kapsadı.

Özellikle su ve gıda güvenliği, iklime dirençli tarım, orman ekosistemleri, sürdürülebilir su ürünleri, sıfır atık, temiz enerji, öğrenci inovasyonu ve uygulamalı eğitim konularındaki projeler uluslararası katılımcılara tanıtıldı.

ISUBÜ’nün öne çıkan çalışma alanları Su ve gıda güvenliği

İklime dirençli tarım

Orman ekosistemleri

Sürdürülebilir su ürünleri

Sıfır atık uygulamaları

Temiz enerji çalışmaları

Öğrenci inovasyonu

Uygulamalı eğitim

Rektör Çatal projeleri yerinde inceledi

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal da COP31'e katılarak üniversite akademisyenlerinin bilimsel sunumlarını takip etti ve tanıtılan projeleri yerinde inceledi.

Konferans kapsamında üniversitenin çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Çatal, bilimsel üretimin sahaya yansımasının önemine dikkat çekti. Çatal, üniversitenin sürdürülebilir bir gelecek oluşturulması ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.

Bilimsel çalışmalar uluslararası platforma taşındı

Akademisyenlerin bilimsel sunumları, proje tanıtımları ve öğrencilerin çalışmalarıyla konferansta yer alan ISUBÜ, uygulamalı bilimler odaklı çok disiplinli yaklaşımını uluslararası düzeyde ortaya koydu.

Üniversitenin COP31 kapsamındaki 12 çalışmayla gerçekleştirdiği katılım, bilimsel bilginin toplumsal faydaya dönüştürülmesi ve sürdürülebilirlik alanında çözüm odaklı çalışmaların geliştirilmesi açısından önem taşıyor.

ISUBÜ, iklim kriziyle mücadele, çevresel sürdürülebilirlik ve yenilikçi uygulamalar alanındaki bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşmayı sürdürecek.