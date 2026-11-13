Isparta’da kış düğünlerine özel fırsat: Tempo Park’ta erken rezervasyon başladı

Tempo Park, Isparta’da kış düğünleri için erken rezervasyon avantajları, hafta içi indirimler ve hediye fotoğraf ile plato çekimi sunuyor.

Isparta’da kış düğünlerine özel fırsat: Tempo Park’ta erken rezervasyon başladı
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G.Tarihi: 12.11.2026 20:17
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Isparta’da kış düğünlerine özel fırsatlar Tempo Park’ta!

Isparta’da düğün, nişan ve özel organizasyon planlayanlar için Tempo Park’tan kış sezonuna özel erken rezervasyon fırsatları! Hafta içi organizasyonlarda büyük indirimler sunan Tempo Park, iki adet 800 kişilik salonu, geniş otoparkı ve çok amaçlı organizasyon alanlarıyla farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Üstelik düğün fotoğraf çekimi ve özel plato çekimi de çiftlere hediye!

Isparta’da özel günlerini unutulmaz bir organizasyonla taçlandırmak isteyenlerin tercih edebileceği Tempo Park, kış düğünlerine yönelik kampanyasıyla dikkat çekiyor. Erken rezervasyon avantajları ve hafta içi düğün, nişan ve özel etkinliklerde sunulan indirimlerle organizasyon hazırlığındaki çiftlere avantajlı seçenekler sunuluyor.

İki adet 800 kişilik salon

Düğün, nişan, mezuniyet ve yemekli organizasyonların yanı sıra toplantı, seminer, kahvaltı ve özel etkinliklere de ev sahipliği yapan Tempo Park, çok amaçlı salonlarıyla farklı ihtiyaçlara yönelik hizmet veriyor.

İşletmede bulunan 2 adet 800 kişilik salon, geniş katılımlı organizasyonlar için imkân sunuyor. Ayrıca 80 araçlık otoparkı, çay bahçesi ve oyun parkıyla misafirlerin ihtiyaçlarına yönelik farklı alanlar da bulunuyor.

Isparta’nın yöresel lezzetleri de menüde

Tempo Park, organizasyonlarında Isparta’nın yöresel yemeklerine de yer veriyor. Özellikle Isparta mutfağının sevilen lezzetlerinden helva ve kabune gibi yemekler, işletmenin menüsünde bulunuyor.

Yemekli düğün ve özel organizasyonlarda yöresel tatları tercih etmek isteyenler için bu seçenekler de sunuluyor.

Düğün fotoğrafı ve plato çekimi hediye!

Tempo Park’ın kış sezonu kampanyasında çiftlere sunulan en dikkat çekici avantajlardan biri de fotoğraf çekimi hediyesi.

Düğününü Tempo Park’ta gerçekleştiren çiftlere düğün fotoğraf çekimi ve özel plato çekimi hediye ediliyor. Böylece çiftler, dış çekim için ayrıca bir bütçe ayırmadan en özel anlarını ölümsüzleştirme fırsatı yakalıyor.

Erken rezervasyon ve hafta içi indirimleri

Kış düğünlerine özel erken rezervasyon avantajları sunan Tempo Park, hafta içi gerçekleştirilecek düğün, nişan ve özel organizasyonlarda da büyük indirim fırsatları sağlıyor.

Düğün, nişan, mezuniyet, yemekli organizasyon, toplantı, seminer ve kahvaltı gibi etkinlikler için bilgi almak isteyenler Tempo Park ile iletişime geçebiliyor.

Tempo Park iletişim ve adres bilgileri

Adres: Halıkent girişi, Gülevler Mahallesi, 124. Cadde No: 5, Isparta

Rezervasyon ve bilgi:0536 930 00 99

Tempo Park’ta özel günlerinize unutulmaz anılar katın!

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