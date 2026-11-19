Isparta, tarım ve hayvancılık alanındaki köklü fuar geleneğini bu yıl da başarıyla sürdürdü. 12-15 Kasım 2026 tarihleri arasında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 21. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı, dört günlük programın ardından sona erdi.

Isparta Ticaret Borsası öncülüğünde, Detay Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen fuar, 52 bin ziyaretçiye ulaşarak bölgenin tarım ve hayvancılık alanındaki önemli buluşmalarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Isparta tarımın buluşma noktası oldu

Geleneksel hale gelen fuar, yalnızca tarım makinelerinin ve hayvancılık ekipmanlarının sergilendiği bir organizasyon olmanın ötesine geçerek üreticiler, çiftçiler, yatırımcılar ve sektör temsilcileri arasında güçlü bir iletişim ortamı oluşturdu.

Isparta'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen sektör temsilcileri ve ziyaretçiler, tarımsal üretimde kullanılan yeni teknolojileri yakından inceleme fırsatı buldu.

Bölgenin üretim potansiyelini ön plana çıkaran fuar, Isparta'nın tarım ve hayvancılık alanındaki konumunu güçlendiren önemli bir organizasyon olarak geride kaldı.

Çiftçiler yeni teknolojilerle buluştu

Fuar boyunca modern tarım makineleri, traktör ekipmanları, toprak işleme sistemleri, hayvancılık teknolojileri ve üretimde verimliliği artırmaya yönelik çeşitli ürünler ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Özellikle tarımsal üretimde maliyetlerin azaltılması, iş gücünün daha verimli kullanılması ve modern üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması açısından fuarın önemli fırsatlar sunduğu değerlendirildi.

Çiftçiler açısından yeni teknolojileri doğrudan incelemek, farklı firmaların ürünlerini karşılaştırmak ve uzmanlardan bilgi almak organizasyonun en değerli kazanımları arasında yer aldı.

Bölge ekonomisine önemli katkı

Isparta'da gerçekleştirilen fuar, tarım ve hayvancılık sektörünün yanı sıra şehir ekonomisi açısından da önemli bir buluşma niteliği taşıdı.

Farklı bölgelerden gelen ziyaretçiler, katılımcı firmalar ve sektör temsilcileri sayesinde Isparta'nın ticari hareketliliğine katkı sağlayan organizasyon, yerel işletmelerin tanıtımı açısından da fırsatlar oluşturdu.

Fuar süresince kurulan bağlantıların, önümüzdeki dönemde yeni ticari iş birliklerine dönüşmesi ve bölgedeki üreticilerin daha geniş pazarlara ulaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Bilimsel söyleşiler üreticilere yol gösterdi

Bu yılki organizasyonun dikkat çeken yönlerinden biri de üreticilere yönelik bilgilendirme programları oldu.

Bilimsel söyleşiler kapsamında hayvan besleme yöntemleri, tarımsal riskler ve devlet destekli tarım sigortaları gibi konular ele alındı.

Özellikle iklim değişikliği, don, dolu ve kuraklık gibi risklerin tarımsal üretim üzerindeki etkilerinin giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde, üreticilere yönelik bu tür eğitimlerin fuara ayrı bir değer kattığı görüldü.

Vali Abdullah Erin'den tarıma destek

Isparta Valisi Abdullah Erin de fuarı ziyaret ederek katılımcı firmaların stantlarını gezdi ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Tarım ve hayvancılığın bölge ekonomisindeki önemine dikkat çeken Vali Erin, üreticilerin yeni teknolojilerle buluşmasına katkı sağlayan organizasyonun Isparta açısından taşıdığı değeri vurguladı.

Fuarın düzenlenmesinde emeği bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Erin'in ziyareti, tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik kurumsal desteğin önemli bir göstergesi oldu.

Isparta Ticaret Borsası'ndan önemli organizasyon

Fuarın 21 yıldır sürdürülen bir gelenek haline gelmesinde Isparta Ticaret Borsası'nın öncülüğü önemli rol oynuyor.

Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin ve borsa yönetiminin tarım sektörünü bir araya getirmeye yönelik çalışmaları, organizasyonun devamlılığı açısından değer taşıyor.

Detay Fuarcılık tarafından yürütülen organizasyon çalışmaları, Isparta Belediyesi'nin katkıları, kamu kurumlarının desteği ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen fuar, kurumlar arası iş birliğinin başarılı örneklerinden biri oldu.

Böylesine kapsamlı bir organizasyonun geleneksel olarak sürdürülmesi, Isparta'nın yalnızca üretim yapan değil, aynı zamanda tarım teknolojilerinin ve sektörel gelişmelerin buluştuğu bir merkez olmasına da katkı sağlıyor.

Gelecek yıl daha güçlü bir fuar beklentisi

Geride kalan 21 yıllık fuar geleneği, Isparta'nın tarım ve hayvancılık alanında önemli bir organizasyon tecrübesine sahip olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki yıllarda daha fazla firmanın, üreticinin ve sektör temsilcisinin katılımıyla fuarın kapsamının genişletilmesi, Isparta'nın bölgesel fuarcılık alanındaki gücünü daha da artırabilir.

Yeni teknolojilere, akıllı tarım uygulamalarına, sürdürülebilir üretime ve genç çiftçilere daha fazla yer verilmesi, organizasyonun geleceği açısından önemli fırsatlar sunuyor.

Kazanan Isparta ve bölge tarımı oldu

Dört gün süren organizasyonun ardından geriye yeni teknolojilerle tanışan üreticiler, kurulan iş bağlantıları, paylaşılan bilgiler ve tarım sektörünün geleceğine yönelik olumlu beklentiler kaldı.

21. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Isparta'nın üretim gücünü, tarımsal potansiyelini ve organizasyon kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.

Bu önemli buluşmanın gerçekleşmesinde başta Isparta Ticaret Borsası olmak üzere Detay Fuarcılık'a, Isparta Belediyesi'ne, ilgili kamu kurumlarına, meslek kuruluşlarına, katılımcı firmalara ve emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekiyor.

Isparta'nın tarımsal geleceğine katkı sağlayan bu köklü organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek devam etmesi, hem üreticiler hem de bölge ekonomisi açısından büyük önem taşıyor.