Isparta’da döner restoran projesine mimarlardan teknik gezi

Isparta’da yapımı devam eden ve sıra dışı mimarisiyle dikkat çeken döner restoran projesi, mimarlık öğrencileri ve meslek mensuplarını ağırladı. Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği tarafından düzenlenen teknik gezide, Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencileri ve mimarlar, projenin yapım aşamalarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Isparta’nın dikkat çeken yatırımları arasında yer alan döner restoran projesi, bu kez mimarlık öğrencilerinin teknik incelemesine ev sahipliği yaptı.

Isparta Belediyesi tarafından projelendirilen, yapımını Ahlat Yapı’nın üstlendiği ve Türkiye’nin ilk çift eksenli, en geniş çaplı döner restoranı olduğu belirtilen projenin şantiyesine teknik gezi düzenlendi.

Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği Başkanı Caner Ataseven’in öncülüğünde gerçekleştirilen geziye, Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencileri ile mimar üyeler katıldı.

Projenin teknik detayları yerinde incelendi

Çünür Tepesi’nde yapımı devam eden projede katılımcılara, inşaatın mevcut durumu, mimari tasarımı ve uygulama süreçleri hakkında bilgi verildi.

Teknik gezi kapsamında şantiye şefi Onur Kiper ile projenin mimarlarından, Isparta Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü personeli mimar Burak Selim Çınar ve Bilgehan Yıldırım katılımcılara eşlik ederek proje hakkında detaylı bilgilendirmede bulundu.

Gezinin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise restoranın döner platformu oldu. Katılımcılar, 45 dakikada tam tur dönüşünü tamamlayan platformun üzerinde bulunarak sistemin çalışma deneyimini bizzat yaşadı.

Geleceğin mimarları için önemli deneyim

Teknik gezinin, özellikle mesleğe hazırlanan mimarlık öğrencileri açısından önemli bir deneyim olduğu vurgulandı.

Isparta’da her zaman karşılaşılmayan bu ölçekte ve özellikteki mimari projelerin, öğrencilerin teorik bilgilerini sahada gözlemlemelerine ve uygulama süreçlerini yakından tanımalarına katkı sunduğu ifade edildi.

Caner Ataseven, teknik gezinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Isparta Belediyesi’ne ve yüklenici firma Ahlat Yapı’ya teşekkür ederek, projede emeği bulunan şantiye ekibine ve teknik bilgilendirmede bulunan mimarlara da teşekkürlerini iletti.

Isparta’da hayata geçirilen döner restoran projesi, mimari tasarımı ve hareketli platform sistemiyle hem kent yaşamına hem de geleceğin mimarlarının mesleki gelişimine katkı sunacak önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.