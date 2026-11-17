Isparta Belediyesi’nin 2027 bütçesi 9,85 milyar TL olarak belirlendi!

Isparta Belediye Meclisi’nde 2027 mali yılı bütçesi görüşüldü. Belediyenin gelir ve gider bütçesi 9 milyar 850 milyon TL olarak öngörülürken, en yüksek ödenek 2 milyar 268 milyon 339 bin TL ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ayrıldı. Üç müdürlüğün bütçedeki toplam payı ise yaklaşık yüzde 48,5 oldu.

Isparta Belediyesi’nin 2027 yılı mali bütçesine ilişkin rakamlar belli oldu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen başkanlığında 16 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen kasım ayı üçüncü olağan meclis toplantısında, 2027 mali yılı bütçesi ele alındı.

Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda yer alan bilgilere göre, Isparta Belediyesinin 2027 yılı gelir ve gider bütçelerinin her biri 9 milyar 850 milyon TL olarak öngörüldü.

En yüksek bütçe İnsan Kaynakları Müdürlüğüne

2027 yılı bütçe teklifinde en büyük ödenek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ayrıldı. Müdürlüğün bütçesi 2 milyar 268 milyon 339 bin 926 TL olarak hesaplandı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü, 1 milyar 377 milyon 115 bin TL ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 1 milyar 132 milyon 589 bin TL ile Etüt ve Proje Müdürlüğü takip etti.

Bu üç müdürlüğe ayrılan toplam 4 milyar 778 milyon TL'yi aşan ödenek, belediyenin toplam gider bütçesinin yaklaşık yüzde 48,5'ine karşılık geldi.

Müdürlüklerin 2027 yılı bütçeleri

Komisyon raporunda yer alan müdürlük bazındaki ödenekler şöyle sıralandı:

Müdürlük Ödenek İnsan Kaynakları ve Eğitim 2.268.339.926 TL İklim Değişikliği ve Sıfır Atık 1.377.115.000 TL Etüt ve Proje 1.132.589.000 TL Temizlik İşleri 753.993.000 TL Su ve Kanalizasyon 691.000.000 TL Mali Hizmetler 600.661.946 TL Emlak ve İstimlak 468.640.000 TL Sosyal Hizmetler 244.763.000 TL Park ve Bahçeler 236.652.000 TL Kültür, Sanat ve Sosyal İşler 107.918.900 TL Fen İşleri 88.270.000 TL Ulaşım Hizmetleri 59.550.000 TL Sağlık İşleri 20.790.000 TL Gençlik ve Spor Hizmetleri 18.590.000 TL

Belediyenin en büyük gelir beklentisi diğer gelirler

2027 yılı gelir bütçesinde en büyük payı 7 milyar 621 milyon 695 bin TL ile diğer gelirler kalemi oluşturdu.

Gelir kalemlerine göre öngörülen tutarlar şöyle:

Diğer gelirler: 7 milyar 621 milyon 695 bin TL

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri: 1 milyar 328 milyon 900 bin TL

Vergi gelirleri: 435 milyon 65 bin TL

Sermaye gelirleri: 340 milyon 990 bin TL

Bağış ve yardımlar ile özel gelirler: 123 milyon 450 bin TL

Ret ve iadeler düşüldüğünde toplam gelir hedefi 9 milyar 850 milyon TL olarak hesaplandı.

2028 ve 2029 bütçe tahminleri de açıklandı

Komisyon raporunda belediyenin sonraki iki yıla ilişkin bütçe tahminleri de yer aldı.

Buna göre Isparta Belediyesinin bütçesinin 2028 yılında 10 milyar 342 milyon 500 bin TL'ye, 2029 yılında ise 10 milyar 859 milyon 625 bin TL'ye ulaşması öngörülüyor.

2027 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler, belediyenin önümüzdeki dönemdeki mali planlaması açısından önem taşırken, müdürlüklere ayrılan ödenekler de dikkat çekti.