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EĞİRDİR 10. ECZANESİNE KAVUŞTU

EĞİRDİR 10. ECZANESİNE KAVUŞTU
TÜRKİYE
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EĞİRDİR 10. ECZANESİNE KAVUŞTU
 UZMAN ECZANE AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ.
 AÇILIŞA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCIMIZ ERHAN SAVRAN KATILDI.
 
İlçemiz İmaret Mahallesi Dr. İsa Köklü Caddesinde UZMAN ECZANE bugün saat 14.00’de yapılan açılış töreni ile hizmete girdi.
Açılış törenine bir başka programda olduğu için Belediye Başkanı Veli GÖK’ün yerine Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan SAVRAN katıldı.
Eğirdir’de yeni göreve başlayan İlçe Müftüsü Mehmet Ali EROĞLU ilk işyeri açılışı programına katılarak dua etti.
Açılışa Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan SAVRAN’ın yanı sıra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat YALKIN, Esnaf  Kefalet Kooperatifi Başkanı Yusuf ÖNGÜN, Şoförler Odası Başkanı Ahmet Hamdi TAKIR, Eğirdir Eczacılar Odası Temsilcisi Eczacı Tuğba KARACA, Siyasiler ve çok sayıda davetli katıldı.
Yapılan dualar ve kesilen kurbanın ardından açılış kurdelesi kesildi. İlçemizin 10. Eczanesi olarak kayıtlara geçen UZMAN ECZANE Sahibi hemşehrimiz Eczacı Merve KARTAL’a hayırlı olsun diyor, hayırlı kazançlar diliyoruz.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
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