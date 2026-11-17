Isparta’da belediyeden hızlı müdahale: Molozlar kaldırıldı, ceza kesildi

Isparta’nın Davraz Mahallesi’nde, Şehir Hastanesi karşısındaki boş arsaya dökülen molozlar, belediye ekiplerinin müdahalesiyle kaldırıldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, sorumlu kişiye idari para cezası uyguladı.

Isparta’nın Davraz Mahallesi’nde çevre kirliliğine neden olan moloz dökümüyle ilgili belediye ekiplerinden hızlı müdahale geldi.

Şehir Hastanesi karşısında, eczanelerin arka tarafında ve bir inşaatın yanında bulunan boş arsaya bugün öğle saatlerinde kamyonetle moloz döküldü. Olayın görüntüleri vatandaşlar tarafından Davraz Haber ihbar hattına ulaştırıldı.

İhbar sonrası belediye ekipleri harekete geçti

Görüntülerin gündeme taşınmasının ardından Isparta Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çevre Denetim Ekibi konuyla ilgili çalışma başlattı.

32 AGY 4xx plakalı kamyonetle moloz döküldüğünün tespit edilmesi üzerine ekipler kısa sürede araç sahibine ulaştı ve gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi.

Molozlar kaldırıldı, sorumluya ceza uygulandı

Belediye ekiplerinin takibi sonucunda boş arsaya bırakılan molozlar saat 16.49 itibarıyla kaldırıldı. Ayrıca çevre kirliliğine neden olan sorumlu kişiye idari para cezası uygulandı.

Vatandaşların çevre kirliliğine karşı duyarlılığı ve ihbarların hızlı şekilde değerlendirilmesiyle Davraz Mahallesi’ndeki sorun kısa sürede çözüme kavuşturuldu.