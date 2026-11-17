Eğirdir Gölü tartışması büyüyor: Özer’den açıklama, Ruzin Azerhan’dan dikkat çeken değerlendirme

Eğirdir Gölü’nün koruma statüsüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Isparta’da tartışılmaya devam ediyor. Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, gölün koruma dışına çıkarıldığı ve yapılaşmaya açıldığı yönündeki yorumlara tepki gösterirken, gazeteci Ruzin Azerhan da kararın içeriğine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Tartışmanın odağında ise 2021 yılında alınan koruma kararının yürürlükten kaldırılması ve bunun gölün geleceği açısından ne anlama geldiği bulunuyor.

Eğirdir Gölü'nün korunmasına ilişkin tartışmalar, 14 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 11974 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın ardından yeniden gündeme geldi.

Kararla, Isparta'nın Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçeleri sınırları içerisinde bulunan bazı alanların, Eğirdir Gölü Doğal Sit Alanı kapsamında "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin 5 Ocak 2021 tarihli ve 3357 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.

Kararın ardından gölün koruma statüsü, çevresindeki alanların geleceği ve olası çevresel sonuçlar kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

Başkan Mustafa Özer: Eğirdir Gölü bizim kırmızı çizgimizdir

Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, karar üzerinden yapılan değerlendirmelere ilişkin açıklama yaptı.

Gölün tamamen koruma dışına çıkarıldığı veya yapılaşmaya açıldığı yönündeki yorumların gerçeği yansıtmadığını savunan Özer, diğer doğal sit statüleri ve ilgili mevzuattan kaynaklanan koruma hükümlerinin devam ettiğini belirtti.

Gölün korunmasının yanı sıra kıyıların temizliği, bakımı ve düzenlenmesine yönelik çalışmaların da önemli olduğunu ifade eden Özer, çevre düzenlemesi ile korumanın birbirini tamamlayan çalışmalar olduğunu kaydetti.

Özer, Palau ve başka ülkelerin atıklarının Eğirdir'e getirileceği yönündeki iddiaların da somut bir dayanağının bulunmadığını savunarak, vatandaşların doğrulanmamış bilgilere itibar etmemesi gerektiğini söyledi.

Açıklamasında gölün korunmasına ilişkin kararlılık mesajı veren Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Eğirdir Gölü bizim kırmızı çizgimizdir. Konunun muhatabı olmayan hiç kimse, kendi kötü ve çirkin emelleri, kişisel hesapları veya farklı beklentileri doğrultusunda Eğirdir Gölü üzerinden algı oluşturmaya çalışmasın."

Gazeteci Ruzin Azerhan'dan dikkat çeken paylaşım

Isparta'da gazetecilik çalışmaları ve televizyon programlarıyla tanınan Ruzin Azerhan da sosyal medya hesabından Eğirdir Gölü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Azerhan, paylaşımında özellikle 2021 yılında alınan koruma kararının yürürlükten kaldırılmasına dikkat çekerek, kararın neden alındığının ve olası sonuçlarının kamuoyunda tartışılması gerektiğini ifade etti.

COP31 kapsamında Palau temsilcilerinin Isparta'yı yabancı ülkelerin atıklarının depolanacağı alan olarak ilan etmek istediği yönündeki iddialara da değinen Azerhan, bu yönde doğrulanmış resmî bir belge bulunmadığını belirtti.

Azerhan, COP31 toplantı tutanağında böyle bir karar veya anlaşmanın gösterilmediğini, Türkiye ile Palau arasında Isparta'da atık depolanmasına ilişkin doğrulanmış bir anlaşma bulunmadığını dile getirdi.

Paylaşımında 11974 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın içeriğine de dikkat çeken Azerhan, kararın yabancı ülke atıkları, çöp depolama veya atık tesisi kurulmasına ilişkin herhangi bir hüküm içermediğini vurguladı.

Ancak gazeteci Azerhan'ın asıl üzerinde durduğu konulardan biri, Eğirdir Gölü çevresindeki bazı alanların 2021 yılında "Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescil edilmesine ilişkin kararın neden yürürlükten kaldırıldığı oldu.

Azerhan, gölün su seviyesi ve ekolojik dengesi üzerinde baskılar devam ederken, koruma kararının kaldırılmasının gerekçesinin, olası sonuçlarının ve dayandığı bilimsel raporların kamuoyunca sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Gözler kararın gerekçesinde ve gölün geleceğinde

Eğirdir Gölü çevresindeki bazı alanlara ilişkin koruma kararının yürürlükten kaldırılması, bölgenin geleceği açısından önemli soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Belediye Başkanı Mustafa Özer gölün koruma dışına çıkarılmadığını savunurken, gazeteci Ruzin Azerhan ise 2021 tarihli kararın neden kaldırıldığına ve bunun ekolojik sonuçlarına ilişkin soruların yanıtlanması gerektiğine dikkat çekti.

Eğirdir Gölü'nün geleceğine ilişkin tartışmalarda, kararın hukuki kapsamının, diğer koruma statülerinin ve bilimsel değerlendirmelerin açıklığa kavuşturulması bekleniyor.