Altın piyasasında 18 Kasım Çarşamba günü sert düşüş yaşandı. Küresel piyasalarda ons altının değer kaybetmesiyle birlikte Türkiye'de gram altın fiyatları da aşağı yönlü hareket etti. Gönderilen piyasa ekranında gram altın göstergesi 6.069,128 TL seviyesine kadar gerilerken, yatırımcılar düşüşün nedenlerini ve önümüzdeki günlerde fiyatların nasıl şekilleneceğini araştırmaya başladı.

ALTINDA KIRMIZI ALARM! Gram altın göstergesinde aşağı yönlü hareket dikkat çekti. Küresel piyasalardaki satış baskısı, iç piyasadaki altın fiyatlarına da yansıdı.

GRAM ALTINDA DİKKAT ÇEKEN GERİLEME

Son dönemde yükseliş hareketleriyle gündemden düşmeyen altın, haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcısına hareketli saatler yaşattı. Uluslararası piyasalarda ons altının gerilemesi, Türkiye'de gram altın fiyatları üzerinde de baskı oluşturdu.

18 Kasım günü sabah saatlerinde açıklanan piyasa verilerinde gram altın yaklaşık 6.138 TL seviyelerinde işlem görürken, gün içerisinde farklı piyasa ekranlarında daha düşük rakamlar da görüldü. Gönderilen ekran görüntüsünde ise altın göstergesi 6.069,128 TL olarak yer aldı.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? İŞTE GERİLEMENİN NEDENLERİ

Altın fiyatlarındaki düşüşün arkasında küresel ekonomik gelişmeler bulunuyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası, doların güçlenmesi ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor.

Fed yetkililerinden gelen enflasyonla mücadelede daha sıkı para politikası uygulanabileceğine yönelik açıklamalar, piyasalarda faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. Faiz getirisi bulunmayan altın, yüksek faiz beklentisinin arttığı dönemlerde yatırımcılar açısından daha az cazip hale gelebiliyor.

Öte yandan doların uluslararası piyasalarda güç kazanması da ons altın fiyatındaki gerilemeyi hızlandıran gelişmeler arasında gösteriliyor.

ONS ALTINDA BİR YILI AŞKIN SÜRENİN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Küresel piyasalarda yaşanan satış baskısı ons altına da sert yansıdı. 18 Kasım'da ons altın 3.736 dolar seviyesine kadar gerileyerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Uluslararası piyasalardaki bu hareket, Türkiye'de gram altın fiyatlarının gerilemesinde belirleyici rol oynadı. Gram altın fiyatı hem ons altındaki değişimden hem de dolar kurundaki hareketlerden etkileniyor.

UZMANLAR ALTIN PİYASASINI NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Piyasa analistleri, altındaki düşüşte doların güçlenmesi ve ABD tahvil getirilerindeki yükselişin etkili olduğuna dikkat çekiyor.

Zaye Capital Markets Yatırım Direktörü Naeem Aslam, satış baskısının arkasında güçlenen dolar, yükselen tahvil getirileri ve daha sıkı para politikası beklentilerinin bulunduğunu değerlendiriyor.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong da Fed yetkililerinin faiz mesajları ve tahvil getirilerindeki yükselişin doların değer kazanmasını desteklediğine işaret ediyor.

Öte yandan Ahlatcı Yatırım'ın 18 Kasım tarihli piyasa değerlendirmesinde gram altın için 6.080 TL seviyesi önemli teknik destek noktası olarak öne çıkarıldı. Ons altında ise 3.750 dolar seviyesi yakından izleniyor.

ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın piyasasında önümüzdeki süreçte ABD'den gelecek ekonomik veriler, Fed'in faiz kararlarına ilişkin açıklamalar ve doların seyri belirleyici olacak.

Özellikle Fed'in 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantının tutanakları, piyasalarda yakından takip edilen gelişmeler arasında bulunuyor. Faiz beklentilerinin güçlenmesi altın üzerinde baskıyı artırabilirken, doların zayıflaması ve faiz beklentilerinin değişmesi fiyatlarda yeniden toparlanma sağlayabilir.

Uzman değerlendirmelerine göre kısa vadede dalgalı seyrin devam etmesi mümkün. Bu nedenle yatırımcıların yalnızca günlük fiyat hareketlerine bakarak karar vermemesi önem taşıyor.

VATANDAŞLAR ALTIN FİYATLARINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR Düğün yapacaklar, altın borcu bulunanlar ve birikimini altında değerlendiren vatandaşlar yaşanan gerilemeyi yakından izliyor. Altındaki düşüşün önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Not: Altın fiyatları anlık olarak değişmektedir. Ekran görüntüsündeki 6.069,128 TL değeri, paylaşılan piyasa ekranının gösterdiği seviyedir; kuyumcu alış ve satış fiyatları farklılık gösterebilir. Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.